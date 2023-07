Si sta per concludere la stagione di cross country nel settore fuoristrada ed è tempo di bilanci per gli atleti settempedani.

Per il team CO.BO. Pavoni gli atleti Gianfilippo Raimondi e Mery Guerrini conquistano la maglia di campioni provinciali di Macerata nella gara del 4 giugno a Cingoli nelle rispettive categorie M5 e Woman, ma ben più prestigiosa è la maglia di campioni regionali che di nuovo i due atleti riescono a conquistare nella gara di campionato regionale del 18 giugno a Falerone.

Anche il team Tormatic Pedale settempedano ha partecipato sia al campionato provinciale che regionale. Nella gara di Cingoli ottimo risultato dell’atleta Andrea Gobbi che riesce a vestire la maglia di campione provinciale, categoria M4, e buoni risultati arrivano anche dal settore agonistico giovanile con Davide Aquili, Valerio Aquili, Camilla Magnapane e Loris Codoni.

Nella prova di campionato regionale di Falerone inoltre Valerio Aquili riesce a laurearsi campione regionale nella categoria Esordienti 1° anno e a qualificarsi per i campionati italiani XCO che si svolgeranno il 16 luglio a Nave (Brescia) ai quali parteciperà anche Camilla Magnapane.

Dopo un breve periodo di riposo, per gli atleti di ambedue le società inizierà la preparazione per l’inizio dei vari campionati di ciclocross che prenderanno il via a ottobre e andranno avanti fino a gennaio inoltrato, in particolare l’Adriatico Cross Tour che toccherà nella tappa del 5 novembre anche la nostra cittadina, nella nuova location appositamente allestita.