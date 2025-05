Terremoto: 470 milioni di finanziamenti già concessi per la ricostruzione

Ha superato la quota di 470 milioni di euro la cifra stanziata per la ricostruzione post terremoto nel territorio del Comune di San Severino.

A fornire gli ultimi aggiornamenti, nelle proprie comunicazioni in apertura dell’ultima seduta del Consiglio comunale, è stato il primo cittadino settempedano Rosa Piermattei: “Il finanziamento delle pratiche private, di quelle che fanno riferimento agli edifici pubblici e ai luoghi di culto e i contributi concessi per la delocalizzazione delle attività produttive – ha precisato – è di 472 milioni 998 mila 917 euro. Solo per la ricostruzione privata la cifra già stanziata è di oltre 430 milioni di euro (431 milioni 727 mila 680 euro). Questa somma andrà per il recupero di 727 edifici, mentre le pratiche presentate, in tutto 1.003, riguardano 424 immobili interessati da interventi di ricostruzione leggera, altri 135 da ricostruzione pesante, 438 dall’Ordinanza 100 e 6 dall’Ordinanza 13/2017”.

In totale sono 448 le pratiche concluse per contributi sisma e 45 per contributi fuori sisma.