Mercoledì 3 agosto, fino a lunedì 8, dopo due anni di stop, torna la Festa del rione Settempeda, giunta alla sua 34esima edizione, con una novità rispetto agli altri anni: sabato 6 e domenica 7 saranno dedicati alla sagra dei Vincisgrassi, rigorosamente a 7 strati come da tradizione.

L’evento, organizzato dal Comitato festeggiamenti del rione Settempeda e dalla Parrocchia di Santa Maria della Pieve, patrocinato dal Comune di San Severino, sarà aperto – come di consueto – dalla messa solenne in programma alle ore 21 di mercoledì 3 agosto.

Tante le iniziative, religiose, musicali e ludiche, tra cui la gara di briscola e gli immancabili giochi popolari e Ruota della fortuna. Tra gli ospiti ci saranno i Pinkology, cover band dei Pink Floyd, i Ragazzi del Gilè, Andrea Bonifazi & Special Band, Damiano Live.

Domenica 7 agosto è in programma per i giovani un incontro formativo con fra Sergio Lorenzini, Provinciale dei Cappuccini delle Marche; per i più piccoli, invece, tra una ceca al cioccolato e l’altra, sono previsti animazione e truccabimbi.

La sei giorni terminerà al Parco archeologico di Septempeda con lo spettacolo “Memorie di Adriano”, che trae ispirazione da Marguerite Yourcenar, ideato dal direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, nell’ambito della rassegna regionale TAU.

Il Comitato festeggiamenti invita la cittadinanza a partecipare per trascorrere serate all’insegna di festa, intrattenimento e buon cibo.