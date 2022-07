Prosegue nella costruzione della nuova squadra la Settempeda e i due nuovi colpi in entrata sono quelli di Omar Cheder e Klaudio Lleshi. I due giovani (classe 2001) arrivano dall’Aurora Treia, società nella quale hanno fatto tutta la trafila passando dalle giovanili fino alla prima squadra dove hanno giocato da fuori quota nel campionato di Promozione e dove in questa stagione hanno trovato molto spazio. Impiegati con buona continuità (diverse presenze a testa), i due ragazzi si sono distinti per buone prestazioni (anche con gol), per personalità, per forza fisica e per qualità atletiche. Adesso inizia una nuova fase della loro carriera, ovvero lontano da casa, è la prima volta, e in un campionato del tutto nuovo. La Settempeda sembra poter essere l’occasione giusta per mettersi in mostra e confermare le indubbie doti. Cheder è un mancino naturale che giostra a tutta fascia prevalentemente esterno di difesa, ma che non disdegna di giocare anche come esterno alto o mezzala. Lleshi, invece, è un centrocampista classico che può disimpegnarsi in tutte le posizioni e fra le sue qualità c’è anche la capacità di inserimento in area avversaria. Dalle prime parole dei due neo biancorossi emerge l’entusiasmo per la scelta fatta.

“Sono molto contento di arrivare alla Settempeda – dice Omar Cheder – squadra importante e blasonata. Giocare con questa maglia sarà un onore e non potevo chiedere di meglio per il debutto in Prima Categoria. Sono carico e pronto per iniziare”.

“Anche per me è la prima volta in questo campionato – afferma Klaudio Lleshi – e sono curioso di affrontarlo e farlo indossando una maglia tanto prestigiosa e con un club così importante come la Settempeda mi dà enormi stimoli. Ci mettiamo tutti e due alla prova lontano dalla nostra città e credo si possa far bene. Personalmente voglio confermarmi in questa categoria e non vedo l’ora di allenarmi e di giocare”.

Roberto Pellegrino