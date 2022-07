Otto medaglie individuali, di cui due conquistate nelle finali assolute disputate tra i nuotatori che hanno fatto segnare i migliori otto “crono” in quelle di categoria, per gli alfieri del Blugallery Team San Severino che hanno dimostrato un livello di forma invidiabile nella competizione disputata a Pesaro. I migliori nelle finali di categoria sono stati Giacomo Cantarini (Cat. Ragazzi), che è riuscito a centrare l’oro nei 50 stile libero, l’argento nei 100 stile libero ed il bronzo nei 100 farfalla e 200 stile libero; Giacomo Renzi, che ha sconfitto tutti nei 1.500 metri stile libero Ragazzi; e la Junior Chiara Borgogna, seconda nei 200 dorso. Quest’ultima si è confermata in piazza d’onore anche nella finale assoluta, dove Cantarini ha arpionato il bronzo nei 50 stile libero. Cantarini si è messo in luce anche nei 100 stile libero, 50 e 100 farfalla, dove ha raggiunto la finale assoluta, imitato dalla Borgogna nei 50 dorso e da Hailie Medei (Cat. Ragazze) nei 50 rana. Il Blugallery Team ha partecipato in massa alla spedizione pesarese tenuta nell’arco dei due ultimi weekend di luglio. Nella categoria Esordienti A sono scesi in acqua: Alessandro Arleo, Linda Burzacca, Sofia Ciccarelli, Cecilia Forconi, Camilla Magnapane, Ada Malasisi, Giorgia Natali e Glauco Panichelli. Per la categoria Ragazzi sono stati schierati: Giacomo Cantarini, Mishel Dhamo, Tommaso Forconi, Vanessa Leonori, Hailie Medei e Giacomo Renzi. L’unica Junior settempedana partecipante è stata Chiara Borgogna.

«È stata una stagione molto lunga e impegnativa – commenta il trainer Michele Bastari – ma alla fine i lusinghieri riscontri cronometrici, anche di chi non ha raggiunto il podio, sono la testimonianza dell’impegno profuso dagli atleti in ogni singolo allenamento. Non posso che essere felice e soddisfatto del lavoro svolto con i ragazzi. Il gruppo è coeso ed il divertimento non è mai mancato. Sono gli ingredienti fondamentali per un’attività sana non solo dal punto di vista fisico». Intanto si va verso l’ultimo appuntamento della stagione: i Campionati italiani giovanili, con l’asso Giacomo Cantarini impegnato nei 50 e 100 metri stile libero

Luca Muscolini