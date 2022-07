E’ alle porte l’evento più atteso dell’estate targata Bike Zone! Giovedì 28 luglio, infatti, si tiene l’ormai classica notturna in mountain bike sulla distanza di 25 chilometri complessivi. Poi seguirà l’imperdibile cena presso l’azienda agricola di Cinzia Anibaldi, dove, oltre alla padrona di casa, ci saranno altri due partner importanti di “Bike Zone”: la Fattoria Colmone Della Marca e la Fattoria Fucili.

La serata continuerà con la presentazione del libro in memoria dell’indimenticato ciclista marchigiano Michele Scarponi, dal titolo “Caro Michele. Una vita alla Scarponi”. Ospite d’onore sarà l’autore della pubblicazione: il fratello del campione, Marco, presidente della Fondazione Michele Scarponi nata con lo scopo di sensibilizzare tutti sulla sicurezza stradale.

“Siamo sold out – dice il presidente dell’associazione Bike Zone, Emanuele Rocci – avendo raggiunto il numero massimo di partecipanti (oltre 80; ndr) e siamo molto soddisfatti per questa massiccia adesione da parte non solo di appassionati locali, ma anche di tanti sportivi provenienti da Filottrano, Macerata e da centri limitrofi, i quali potranno così scoprire le nostre terre e i loro prodotti d’eccellenza”.

Un grande successo, insomma, per un appuntamento molto atteso.