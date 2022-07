La sala Aleandri del Feronia ha ospitato un incontro, promosso dalla Coldiretti provinciale, per parlare della nuova politica agricola comunitaria, Pac, che entrerà in vigore a gennaio 2023. Il seminario formativo ha coinvolto, oltre a diversi iscritti all’associazione di categoria di San Severino, Treia, Cingoli e Apiro, anche tecnici e amministratori locali. A portare il saluto dell’Amministrazione settempedana è stato l’assessore Jacopo Orlandani. Per la Coldiretti c’erano il presidente provinciale Francesco Fucili e il direttore Giordano Nasini.

L’iniziativa è stata anche occasione per parlare dei fondi previsti dal Pnrr, della multifunzionalità degli appalti dati alle aziende agricole per la gestione del territorio e dell’iniziativa Campagna Amica che coinvolge diversi produttori locali.