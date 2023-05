Il cane volpino Miro di Sabina Paparelli è diventato campione italiano.

Con il raduno nazionale dei volpini italiani tenutosi a Cesena lo scorso 25 aprile, dopo due gare internazionali, due gare nazionali e due raduni riservati ai volpini, il “nostro” Miro, essendosi qualificato sempre primo eccellente, ha conquistato il titolo italiano nel campionato in cui gareggiano gli esemplari provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Miro entra così, di gran carriera, a far parte dell’albo d’oro dei volpini campioni italiani. Sicuramente un risultato di prestigio per il 4 anni di razza di Sabina Paparelli, la quale, soddisfatta per il traguardo raggiunto, dice: “Ora siamo in attesa dell’attestato Enci che certifica tale risultato. Dopodiché Mirò non gareggerà più nella classe libera, ma nella classe dei campioni”.