“La ricerca della felicità” passa attraverso un’alimentazione consapevole

Prosegue il progetto “La ricerca della felicità” promosso dal Green Social Club, con l’Istituto “Caio Giulio Cesare” di Osimo, e rivolto agli studenti di ogni ordine di istruzione. Al centro degli incontri di fine aprile e inizio maggio, il tema della sostenibilità nell’alimentazione. Protagonisti: la nutrizionista Elisa Pelati con la collaborazione del Maitre chocolatier, Stefan Krueger.

L’itinerario educativo si articola in due step: 21-23 aprile e 4-5 maggio, momenti in cui l’alimentazione diventa il focus centrale dell’iniziativa grazie a “Felicemente nutriti”. Si parla di sostenibilità nell’alimentazione attraverso un vero e proprio excursus teorico e laboratoriale nel mondo della nutrizione, rivolto alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, il cui coordinamento è affidato al professori Vincenzo Bondanese.

Durante la dinamica attività formativa la nutrizionista Elisa Pelati, tramite la degustazione dell’uva passa, illustra agli studenti i nove tipi di “relazione con il cibo” che l’alimentazione consapevole (mindful eating) ci educa ad ascoltare: fame degli occhi, fame del tatto, fame delle orecchie, fame del naso, fame della bocca, fame dello stomaco, fame cellulare, fame della mente, fame del cuore.

Il Maitre chocolatier, Stefan Krueger, invece, coinvolge i ragazzi con degli assaggi di cioccolato al fine di insegnare che il piacere del gusto passa per la coscienza e il discernimento di ciascuno. E che scegliere in maniera consapevole è il primo passo per un vero rispetto di sé.