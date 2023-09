Serralta calcio a cinque in campo per il primo impegno ufficiale della stagione, la gara di Coppa Marche contro la Stese Montegranaro. L’esordio casalingo termina con una sconfitta che fa male ai locali, perché il risultato finale (3-4) non rispecchia fedelmente né quello che si è visto sul parquet né la prestazione dei settempedani che avrebbero meritato di più. Due volte avanti nel punteggio (all’intervallo 1-0 Serralta) i ragazzi di Gentilucci si fanno prima riprendere e poi superare dagli avversari per poi ritrovare la parità (3-3) tanto da provare a cercare il successo che sarebbe stato meritato, ma una ripartenza è fatale per le speranze gialloblù che devono dunque arrendersi cedendo l’intera posta in palio alla Stese. Resta, tuttavia, la buona prova corale del Serralta cosa che fa ben sperare per i prossimi impegni (la Coppa torna il giorno 11 ottobre a Camerino) ad iniziare dal campionato (prima giornata di serie D venerdì 29 settembre ore 21) che propone la trasferta proprio a Camerino contro la formazione dell’ex tecnico Falsetti.

La cronaca

Si apre la stagione per il Serralta calcio a cinque che esordisce in Coppa Marche ed in casa. La sfida è con la Stese Montegranaro, prima avversaria in un quadrangolare dove ci sono anche Camerino e Piediripa(nello scontro diretto hanno avuto la meglio i camerti per 3-1, prossimi rivali dei gialloblù). L’avvio di partita è buono per gli ospiti che impegnano un attento Vignati (al ritorno in campo dopo aver recuperato da un lungo infortunio). La risposta gialloblù è affidata per due volte a Gustavo: diagonale che sfiora il palo e botta che timbra il montante. Capitan Pellegrini impegna il numero uno avversario Doumi poi è pronto e bravo in fase difensiva quando evita il vantaggio della Stese togliendo in scivolata dalla propria porta il pallone che stava entrando. Gran parte del primo tempo è favorevole al Serralta che spinge con continuità: Nardi ci prova due volte, Liuti chiama alla parata il portiere poi Pellegrini mette alto, Uncini (uno dei nuovi) entra in campo e subito si fa vedere con un paio di tentativi, respinti da Doumi, e con un assist per Gustavo che però non concretizza, Guilherme tenta di sorprendere Doumi ma non c’è verso di sfondare il muro eretto dal bravo portiere ospite (uno dei migliori della serata). Alla mezz’ora però il Serralta raccoglie con pieno merito ciò che ha seminato passando in vantaggio: Uncini lavora un’ottima palla sulla linea di fondo per poi servire Pizzichini che da due passi non può sbagliare. Locali al riposo giustamente avanti per aver fatto meglio e per il bel gioco espresso. L’avvio di ripresa vede una Stese reagire ed essere propositiva. Bami, subentrato tra i pali a Vignati, è attento sui tentativi degli avversari che, comunque, impattano al minuto 10 grazie alla gran botta di capitan Malaspina. La reazione del Serralta è immediata e Liuti, due minuti più tardi, riporta avanti i suoi con un preciso tiro a fil di palo. Botta e risposta, perché al 16’ ancora Malaspina, doppietta, ristabilisce la parità. I gialloblù accusano il colpo e si ritrovano sotto sessanta secondi dopo a causa della rete di Mannocchi. Il Serralta ora deve osare e spinge per cercare di recuperare. I locali giocano bene e con Guilherme al 21’ trovano il 3-3 con il secondo tiro nel giro di pochi attimi (il primo era stato respinto da Doumi). Il finale di partita è avvincente perché c’è incertezza con le due squadre che provano a superarsi. Purtroppo per il Serralta arriva una palla persa che risulta fatale (27’): contropiede Stese e 3-4 siglato da Mannocchi (doppietta anche per lui) che infila sotto la traversa. Serralta che va all’arrembaggio della porta avversaria negli ultimi minuti, ma è tutto inutile. Il risultato non cambia e la Stese porta a casa il successo.

Il tabellino

SERRALTA-STESE 3-4

Reti: 30’ pt Pizzichini, 10’ st Malaspina, 13’ st Liuti, 16’ st Malaspina, 17’ st Mannocchi, 21’ st Guilherme, 27’ st Mannocchi.

Formazioni

SERRALTA: Vignati, Bami, Pelagalli, Gouveia Gustavo, Zagaglia, Piccinini, Pellegrini, Liuti, Uncini, Pizzichini, Nardi, Gouveia Guilherme. All. Gentilucci

STESE MONTEGRANARO: Doumi, Girotti, Butinelli, Malaspina, Tomorri, Luciani, Basso, Bottoni, Mannocchi, Francia, Rossi, Masullo. All. Ricci

r.p.