La ricetta di “Facciamo31” per investire sul capitale umano

Evolvere in professionisti efficaci investendo nelle persone: il corso di alta formazione Facciamo31 ha fatto tappa a Borgo Lanciano di Castelraimondo mettendo al centro dell’incontro come allenare la “mentalità del professionista che produce risultati”.

Un evento formativo ed operativo, seguito da numerosi imprenditori e collaboratori di tutt’Italia, sia in presenza sia online, che credono nell’importanza di investire nelle persone: coloro che fanno davvero la differenza in azienda, portandola a livelli competitivi superiori.

Come ha avuto modo, infatti, di sottolineare Lorenzo Braconi, amministratore delegato di Facciamo31 e ideatore del metodo Efficacia Operativa®, «i costi sono quelli per i macchinari che dal giorno successivo perdono valore, gli investimenti sono quelli per le persone che dal giorno successivo iniziano ad acquisire più valore».

La sessione è stata tenuta da Vittoria Verdenelli, consulente senior e direttrice della didattica in Facciamo31, nonché esperta in sviluppo organizzativo e delle risorse umane. Grazie all’alternarsi di momenti teorici ed esercitazioni pratiche, è riuscita a trasferire concretamente le complesse nozioni alle realtà operative dei partecipanti. A supporto dell’applicazione immediata dei concetti, la consegna a tutti i partecipanti del Manuale operativo realizzato ad hoc dai formatori di Facciamo31, una vera e propria “Cassetta degli attrezzi” a cui poter sempre ricorrere.

Argomenti ampi e complessi, che hanno permesso di comprendere come potenziare fin da subito le abitudini mentali che portano chiunque, se disposto ad allenarle con costanza, a migliorarsi a livello personale e professionale. Tre gli habitus che sono stati trattati durante la sessione: quello alla consapevolezza, quello all’agentività e, infine, quello al cambiamento, proposti alla platea con il supporto delle più autorevoli teorie scientifiche contemporanee.

Le aziende che scelgono di lavorare sulla dimensione cognitiva e comportamentale dei propri collaboratori hanno compreso che è questo il tassello cruciale che può fare la differenza, in termini di vantaggio competitivo, rispetto alla concorrenza e non solo.

L’impegno preso, però, «non sarà sufficiente per trasformare quello che è sempre stato fatto così», come affermato dalla Verdenelli, ma sarà «necessario un impegno costante verso l’unica risorsa, unica e non replicabile, a disposizione di ogni organizzazione: le persone». Fonte del vero vantaggio competitivo, al netto di qualsiasi tipo di evento esterno.