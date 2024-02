Settempeda sull’ottovolante: piegato anche l’Asd Montecosaro (6-2)

Una Settempeda straripante si impone per 6-2 ottenendo una vittoria larga e meritata che conferma il primo posto solitario conquistato una settimana prima. Il Montecosaro prova ad opporre resistenza con una difesa accorta e puntando sulle ripartenze, ma dopo aver subito il 2-1 (38’ primo tempo) molla la presa e si consegna ai biancorossi che diventano dominanti, tanto da andare a segnare altri quattro gol oltre che creare diverse altre chance per rendere ancora più cospicuo il risultato. Ottima prestazione collettiva della Settempeda, fra i singoli bene in particolare Eclizietta, Montanari e Quadrini, che trova il pomeriggio perfetto sul piano del gioco, della convinzione, degli spunti individuali e, cosa che non guasta mai, della prolificità offensiva. Sotto questo aspetto da evidenziare due prime volte in stagione, per Wali e per Farroni; le conferme di Cappelletti (doppietta che lo fa salire a quota cinque) e di bomber Castellano (sono 12 in stagione); il guizzo di Dolciotti che ha aperto lo score di giornata (quarto centro in totale). Se si vuole trovare il pelo nell’uovo, si può parlare delle due reti subite che hanno denotato disattenzioni che dovrebbero essere evitate (serva da monito per il futuro…), anche se in questo caso non hanno pesato più di tanto visto l’andamento del confronto e il divario evidente di forza con il rivale di turno. Va in archivio con soddisfazione l’ennesima gara convincente dei biancorossi che fanno segnare l’ottavo centro di fila e adesso l’obiettivo è quello di proseguire la marcia di testa. Prossimo impegno sul campo del fanalino di coda Esanatoglia.

La cronaca

Si presenta da nuova capolista la Settempeda al “Soverchia” nella sfida contro il Montecosaro. Partita che deve spingere i biancorossi a conservare il primato e per farlo serve un’altra vittoria (sarebbe l’ottava consecutiva) contro i neroverdi rivieraschi che giungono a San Severino con una tranquilla posizione da metà classifica. Il match parte mostrando il tema tattico previsto: locali subito in avanti con tanto possesso palla e dominio territoriale; ospiti organizzati e compatti pronti però a ripartire non appena possibile. Le ostilità le apre Montanari che per due volte ci prova con il sinistro: il primo ribattuto, il secondo alto. Pochi spazi, avversario chiuso, giro palla un po’ lento. Queste le difficoltà per la Settempeda che però è brava a sfruttare la prima vera disattenzione del Montecosaro. I neroverdi, dopo un paio di tentativi, si fanno cogliere con le maglie larghe sulla sinistra dove Castellano trova lo spazio per far viaggiare Eclizietta che crossa rasoterra. Pallone che sfila in area con Cappelletti che sfiora e con Dolciotti che arriva in corsa e con il destro gira in porta. Malgrado il colpo preso, il Montecosaro riesce a reagire immediatamente. Il gioco riprende e Silla ha una indecisione che gli fa perdere palla e ne approfitta Camerlengo che entra in area e crossa per l’accorrente Canuti bravissimo a colpire al volo con l’interno destro che manda la sfera nell’angolo lontano imprendibile per Caracci. Ristabilita la parità, la Settempeda deve ricominciare a macinare gioco e lo fa subito e bene. Al 38’ ecco il nuovo vantaggio. Montanari tocca verso il centro dell’area dove Castellano, spalle alla porta e marcato, si libera in un fazzoletto con guizzo e dribbling per poi mettere alle spalle di Torresi. Subito dopo è Cappelletti a scattare verso la porta per tirare in corsa con il destro con Torresi abile a respingere in uscita bassa. Tris solo rimandato e che giunge puntuale al 41’. Montanari prova il rasoterra, il tiro diventa un assist per Cappelletti che ben appostato davanti alla porta non sbaglia la deviazione di prima intenzione. Prima del riposo, solita discesa con cross rasoterra di Montanari e tocco di Eclizietta con palla che sfila sul fondo di pochissimo. La Settempeda torna in campo per il secondo tempo con il piglio giusto e mette ancora più in discesa la sfida segnando il quarto gol. Eclizietta pennella da destra un cross ideale per la testa di Cappelletti che stacca alla grande e gira alla destra di Torresi (doppietta per il centravanti). Prova a trovare gloria personale anche Silla che, ricevuta palla da Castellano, scarica dal limite un rasoterra che Torresi smanaccia in tuffo. Un attimo di distrazione della difesa di casa permette al Montecosaro di accorciare. Canuti parte centralmente con uno slalom che lo porta in area dove viene toccato e messo giù. E’ rigore che lo stesso centrocampista trasforma con un rasoterra che spiazza Caracci. Si va subito dalla parte opposta e Cappelletti quasi ripete la prodezza precedente deviando di testa un altro cross di Eclizietta: palla che lambisce il montante più lontano e va fuori. E’ il momento dei cambi e tra questi c’è quello di Castellano che lascia il posto a Wali. L’attaccante gambiano ci mette poco a lasciare il segno (28’): lancio di Quadrini, scatto di Wali, pallonetto in corsa a scavalcare Torresi, palla nella porta vuota. Primo gol in biancorosso per il numero 2 con tanto di coro dedicato da parte dei Boys. La Settempeda non è sazia e chiude i giochi al 39’: Quadrini affonda sulla destra, tiro cross rasoterra che Torresi devia in allungo, sfera che resta lì giocabile per Farroni che di destro mette in porta. Finisce così un match ben giocato dai biancorossi che al triplice fischio vanno sotto la curva per ricevere gli applausi dei propri tifosi.

Il tabellino

SETTEMPEDA-MONTECOSARO 6-2

MARCATORI: pt 25’ Dolciotti, 26’ Canuti, 38’ Castellano, 41’ Cappelletti; st 5’ Cappelletti, 22’ Canuti su rigore, 28’ Wali, 39’ Farroni

SETTEMPEDA: Caracci, Tacconi (36’ st Lazzari), Montanari (40’ st Codoni), Silla, Mulinari (8’ st Meschini), Gianfelici, Quadrini, Dolciotti (13’ st Farroni), Cappelletti, Castellano (20’ st Wali), Eclizietta. A disp. Scattolini, Copani, Gega, Ronci. All. Ciattaglia.

ASD MONTECOSARO: Torresi, Strappa (40’ st Catalini), Basili (27’ st Messina), Doda, Baiocco, Quintabà, Chierichetti (13’ st Mazzante), Canuti (30’ st Isidori), Camerlengo (21’ st Verdini), Santagata, Pancotto. A disp. Follenti, Avallone, Cartuccia, El Farrouj. All. Cetera

ARBITRO: Ciccioli di Fermo

NOTE: ammoniti Meschini, Santagata, Baiocco. Angoli: 2-3. Recupero: st 2’

Roberto Pellegrino