Tappa settempedana per auto storiche del Carclub di Cesena

Tappa tutta settempedana, con sosta nella magica cornice di Piazza del Popolo, per la “Carovana di Primavera”, raduno d’auto storiche promosso dal Collectors Historic Carclub di Cesena. Diversi gli appassionati d’auto vintage, in tutto erano 25 gli equipaggi iscritti, che quest’anno hanno preso parte alla manifestazione che ha interessato colline e coste marchigiane. La tappa cittadina è stata resa possibile solo grazie all’amicizia che lega il gruppo romagnolo al settempedano Pietro Caglini, figura di riferimento a livello nazionale, e non solo, per gli appassionati delle due e delle quattro ruote classiche e storiche. Partita proprio da Cesena, la carovana ha fatto una prima sosta a Fano poi a Mondolfo, Camerano, Loreto e, nel pomeriggio del secondo giorno, appunto a San Severino per poi proseguire per Tolentino e, il giorno successivo, per Osimo, Portonovo con rientro, infine, in sede a Cesena. Le bellissime auto del passato, davvero ricche di storia, hanno sostato per un po’ nel salotto cittadino attirando la curiosità di diverse persone.

La “Carovana di Primavera” era valida per il secondo trofeo Alberto Ghini.