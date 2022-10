Parte bene la Sios Novavetro all’esordio nel campionato di serie C maschile vincendo per 3 a 0 nella trasferta di Morrovalle. La squadra gialloblu, priva di Boldrini e Belardinelli infortunati, si è aggiudicata il match senza mai rischiare nulla e si è presa così i primi 3 punti stagionali con i seguenti parziali: 18-25, 19-25 e 15-25. Ora testa al derby di sabato prossimo, in casa contro il Caldarola Volley.

Pure in campo femminile si registra l’ottimo debutto della Tormatic, che sbanca Grottammare e inizia nel migliore dei modi il suo percorso in serie C, dopo aver vinto il campionato di serie D al termine della passata stagione. Le ragazze allenate da Mosca e Crescenzi, infatti, pur essendo ancora in pieno rodaggio, viste le modifiche di formazione rispetto all’anno scorso, sono riuscite a portare a casa un importante successo (3-0) che fa ben sperare per il prosieguo del torneo.

I parziali: 22-25, 19-25 e 18-25. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 13 ottobre, quando le gialloblu affronteranno per la seconda volta in due settimane (dopo la parentesi di Coppa) la formazione del Filottrano.

Insomma, il primo week end di impegni si chiude con il bottino pieno per la San Severino Volley. Adesso non resta che continuare così!

d. b.