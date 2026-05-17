Stampa 3D cementizia: presentate a Roma le installazioni di Fonsi Costruzioni e MateriaNova

Innovazione tecnologica, design all’avanguardia e orgoglio nazionale si fondono nella nuova installazione di Fonsi Costruzioni Srl, specialisti in strutture di cemento armato e muratura, e MateriaNova, azienda 3D printing home di Montecosaro, posizionata a due passi dall’ingresso della nuova Aula magna dell’Istituto tecnico tecnologico “Divini”.

L’opera è composta da tre maxi sedute – delle vere e proprie chaise longue – realizzate con l’innovativa tecnica della stampa 3D cementizia. Le tre strutture, realizzate con i colori della bandiera italiana (verde, bianco e rosso), sono caratterizzate da linee sinuose che generano una superficie vibrante, tattile e impossibile da ignorare, catturando immediatamente l’attenzione dei passanti e degli studenti.

L’installazione ha fatto bella mostra di sé in un’occasione di eccezionale rilevanza storica e istituzionale per la Città: le celebrazioni nazionali per il 25 Aprile che hanno visto la prestigiosa presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un connubio perfetto tra la solennità della ricorrenza, il tricolore e l’eccellenza dell’istruzione tecnica rappresentata dal “Divini”.

A rendere possibile questa opera è stata la Fonsi Costruzioni (impresa con sede a San Severino) in collaborazione, appunto, con MateriaNova Srl, un’innovativa realtà marchigiana specializzata nella realizzazione di elementi architettonici, decorativi e vere e proprie unità abitative attraverso l’impiego avanzato di macchinari per la stampa 3D in edilizia.

La novità è stata presentata anche all’Edil Expò di Roma.

Ecco la nota dell’architetto Vincenzo Spaccapaniccia

Credo che questo progetto possa sposarsi perfettamente con la valorizzazione e il rilancio del nostro territorio. MateriaNova è una società specializzata nella realizzazione di prodotti per esterno e pareti in cemento attraverso una tecnologia di frontiera: la stampa 3D su scala architettonica. Mentre il dibattito architettonico internazionale è oggi focalizzato sulle incredibili possibilità offerte da questa tecnologia — capace di coniugare design complesso, sostenibilità ambientale e rapidità di esecuzione — il nostro obiettivo è trasformare queste visioni in realtà concrete, proprio partendo dalle nostre radici.

L’integrazione di elementi di arredo urbano realizzati in stampa 3D nei nostri centri storici e nei parchi non sarebbe un semplice intervento funzionale, ma un vero e proprio manifesto di innovazione.

Puntiamo su tre pilastri fondamentali:

• Design unico: la libertà formale della stampa 3D ci permette di creare sedute, fioriere ed elementi decorativi dalle forme organiche, impossibili da ottenere con le tecniche di carpenteria tradizionale.

• Impatto mediatico e turistico: L’installazione di tali elementi attirerebbe l’attenzione di testate giornalistiche nazionali, riviste di settore e social media, accendendo un riflettore sulla creatività marchigiana.

• Visione d’avanguardia: scegliere questa strada posizionerebbe la provincia di Macerata e la regione Marche come pioniere nell’adozione delle tecnologie costruttive del futuro.

Siamo convinti che l’eccellenza del “saper fare” tipica della nostra zona debba oggi abbracciare l’automazione e il digitale. Il futuro dell’architettura sta cambiando pelle, e MateriaNova vuole essere il motore di questo cambiamento, partendo dal cuore pulsante del nostro territorio.