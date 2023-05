Bel risultato quello colto dalle ragazze della scuola di danza Asd Studio Dance Academy che hanno ottenuto la qualificazione alle fasi nazionali di danza sportiva (22-26 maggio in Abruzzo).

Le giovani atlete (età 13-16 anni) hanno preso parte ai Giochi studenteschi giovanili rappresentando l’istituto “Tacchi Venturi” di San Severino nella gara di danza sportiva che si è svolta a Senigallia.

Soddisfazione per la performance e per l’esibizione delle atlete che hanno composto la squadra e che sono state seguite dalla direttrice artistica della scuola di ballo, Federica Agostinelli, e dalla professoressa Lavinia Romagnoli che ha pensato a organizzare la partecipazione all’evento chiamando le ragazze per formare il gruppo che ha preso parte all’impegno agonistico: Anita Padovan, Sofia Madonna, Letizia Ceci ed Alessia Sorino (1^ squadra); Elena Padricelli e Michelle Giusepponi (2^ squadra), con Laura Calcavecchia (individuale).