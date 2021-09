Coppa Marche: la Settempeda debutta in casa col Caldarola

Finalmente si è tornati a giocare dopo il lunghissimo stop dell’attività agonistica per la pandemia con le prime gare ufficiali per il calcio dilettantistico e ora è il turno anche della Settempeda ricominciare dopo i tantissimi giorni di pausa forzata. Per i biancorossi di Ruggeri, dopo la preparazione atletica delle ultime settimane, è tempo di andare in campo per conquistare punti e la possibilità è data dalla Coppa Marche.

Si tratta dell’esordio stagionale e avverrà in casa. Avversario il Caldarola. Calcio di inizio sabato 18 settembre alle ore 15 al Gualtiero Soverchia.

Siamo nel girone 11 del torneo che, oltre alle due suddette squadre, vede la presenza anche del Camerino. Il pari scaturito dalla prima sfida tra camerti e caldarolesi ha riservato alla Settempeda il match contro quest’ultimi, il primo casalingo in assoluto. Il terzo e ultimo impegno, invece, è fissato per metà ottobre e sarà in trasferta contro il Camerino.

La partita di Coppa può essere vista anche come prova generale per il campionato che prenderà il via nel prossimo fine settimana e per il quale c’è attesa per conoscere il calendario che dovrebbe essere reso noto in questi giorni.

