“Dare speranza alle nostre comunità”: sarà qui la Giornata mondiale del turismo promossa da vescovi e Anci

La città di San Severino, sabato 12 ottobre, ospiterà la 45esima Giornata mondiale del turismo, evento di grande rilevanza promosso dalla Conferenza episcopale marchigiana in collaborazione con Anci Marche.

Il tema centrale dell’iniziativa sarà “Dare speranza alle nostre comunità”, tema che risulta essere in linea con le parole di Papa Francesco sull’importanza di un turismo sostenibile e consapevole, capace di mettere al centro la persona e la cura del Creato.

Su di esso si svilupperà il dialogo di monsignor Angelo Spina, arcivescovo dell’Arcidiocesi di Ancona – Osimo e delegato per la pastorale, il tempo libero, il turismo e lo sport della Conferenza episcopale marchigiana, che incontrerà gli alunni delle scuole medie e gli studenti delle superiori della città.

I lavori saranno aperti, alle ore 9.30 al teatro Feronia, dal saluto dei partecipanti: Francesco Fioretti dell’ufficio per la pastorale, il tempo libero, il turismo e lo sport della Cem, Rosa Piermattei, sindaco di San Severino, e Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente dell’Anci Marche.

Presenterà Tarcisio Antognozzi dell’ufficio per la pastorale dello sport dell’Arcidiocesi di Camerino – San Severino.

Subito dopo il dialogo di monsignor Spina è previsto l’intervento del cardinale Edoardo Menichelli, vescovo emerito di Ancona – Osimo, sul tema “L’urgenza di operare per la pace, mettendo al centro l’uomo e il Creato”.

Alle ore 11.30, in Piazza del Popolo, accensione della Fiaccola della Pace che sarà portata in giro per il territorio in vista della Giornata mondiale del turismo 2025.

Alle ore 12 ci si sposterà nel palazzo comunale per la tavola rotonda sul tema “Racconti dal territorio” che sarà moderata da Francesco Fioretti.

Interverranno mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino, Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente dell’Anci Marche, Denis Cingolani, sindaco di Matelica e presidente dell’Unione montana, Rosa Piermattei, sindaco di San Severino e membro della commissione turismo Anci Marche.

Nel pomeriggio alle ore 15 visita guidata al Marec, il Museo dell’arte recuperata, con il saluto dell’arcivescovo monsignor Francesco Massara e il tour a cura della direttrice Barbara Mastrocola.