Il terzo test precampionato porta alla Settempeda la prima vittoria estiva grazie al successo sul San Claudio, formazione retrocessa e quest’anno impegnata in Seconda Categoria. Valore dell’avversario ben diverso rispetto ai precedenti e amichevole sulla carta meno impegnativa, ma ugualmente importante per continuare a mettere minuti nelle gambe, per fare prove di uomini e schemi e per verificare la condizione atletica generale. Una buona Settempeda nel primo quarto d’ora, poi piano piano il ritmo scende e per il resto della frazione si vedono poche azioni incisive se non un giro palla un po’ troppo compassato. Stesse impressioni nella ripresa dove poco oltre l’ora di gioco sono entrati tutti i componenti della panchina. Discreta prova del San Claudio che potrà fare bene nel proprio campionato puntando soprattutto su un ottimo attacco.

La cronaca

Settempeda ancora in trasferta, dopo la sfida di Macerata, per sostenere il terzo impegno precampionato. Avversario il San Claudio di mister Cotica. Per dieci undicesimi stessa formazione della precedente uscita con unica novità a centrocampo con Minnucci al posto di Rossi. Avvio convinto dei biancorossi che portano al tiro Verdolini che chiama alla parata Lorenzetti. Al 6’ il punteggio cambia: Silla apre a destra per Quadrini che avanza e poi pennella un cross in area per Ulissi che si coordina bene e mette dentro con un preciso diagonale di sinistro. Al 13’ Caracci deve volare per mettere in angolo un ottimo tiro dal limite di Vecchi. Al 19’ palla in verticale per Ibii che viene anticipato appena fuori area da Caracci chiamato all’intervento con i piedi. Al 25’ la Settempeda imbastisce un’azione manovrata che vede Quadrini farsi largo sul fondo a destra con cross che Capenti salta a deviare per la presa a terra del portiere di casa. Dopo l’intervallo mister Ruggeri effettua un solo cambio: Rossi per Forresi. Passano tre minuti e arriva il raddoppio: Ulissi mette in area un bel pallone che Capenti devia di testa, Lorenzetti respinge corto e lo stesso Capenti è lesto a spingere in porta. Al 13’ gran botta di Ibii dalla distanza con pallone che finisce sulla traversa grazie anche alla decisiva deviazione di Palazzetti. Al 16’ replic ala Settempeda con Ulissi che fa viaggiare Verdolini in area con diagonale in corsa del numero 10 che esce di poco. Arrivano i cambi da ambo le parti per l’ultimo scorcio di partita. Fra i biancorossi subentrano tutti i “panchinari” e proprio uno di questi, Panicari, cala il tris al minuto 31’. Granili da sinistra trova il varco per servire Sfrappini che controlla e appoggia a Panicari che dal limite lascia partire un sinistro a giro che si insacca a fil di palo alla sinistra di Lorenzetti. E’ l’ultima emozione di questa amichevole che si conclude con il successo dei biancorossi.

Il tabellino

SAN CLAUDIO-SETTEMPEDA 0-3

MARCATORI: 6’ pt Ulissi, 3’ st Capenti, 31’ st Panicari

SETTEMPEDA: Caracci (1’ st Palazzetti), Mariani (21’ st Tabarretti), Kheder (7’ st Granili), Silla (21’ st Orlandani), Campilia (21’ st Latini), Forresi (1’ st Rossi), Minnucci (21’ st Forresi), Quadrini (19’ st Broglia), Ulissi (21’ st Sfrappini), Verdolini (18’ st Lleshi), Capenti (21’ st Panicari). All. Ruggeri.

SAN CLAUDIO: Lorenzetti, Tartabini, Giulianelli, Meschini, Scarponi, Ulivieri, Ibii, Senigaglia, Bartolucci, Vecchi, Atragene. All. Cotica

Roberto Pellegrino