Tennis Club, oltre cento partecipanti al primo “Torneo di Primavera”

Si è concluso con successo il 1º Torneo di Primavera di 3ª e 4ª Categoria, organizzato dal Circolo Tennis di San Severino. Tra i protagonisti della manifestazione spicca il percorso di Roberto Franchin, tennista originario di Porto Potenza, tesserato per il circolo organizzatore e maestro del club, che ha conquistato uno splendido posto in finale nel tabellone maschile, regalando ai colori del sodalizio una prestazione di altissimo livello.

La manifestazione ha fatto registrare numeri importanti, con 110 partecipanti nel tabellone maschile e 15 nel tabellone femminile, confermando l’ottimo livello tecnico e il crescente interesse verso il tennis agonistico.

Nel tabellone femminile, il titolo è stato conquistato da Cristiana Pelusi (4.3), che in finale ha superato Cristiana Cretone (4.2) al termine di un bel percorso.

Nel torneo maschile, invece, il successo è andato a Edoardo Castagna (3.1), autore di una prestazione impeccabile che gli ha permesso di imporsi nell’atto conclusivo proprio su Roberto Franchin (3.1). Per il maestro del Circolo Tennis San Severino resta comunque la soddisfazione di aver raggiunto la finale e di aver entusiasmato il pubblico con un torneo di grande qualità.

A rendere ancora più speciale l’evento è stata la straordinaria partecipazione degli spettatori. Per tutte le dieci giornate di gare il pubblico ha seguito con passione e calore gli incontri, sostenendo gli atleti e creando una splendida atmosfera sugli spalti. Gli appassionati hanno potuto assistere a match combattuti fino all’ultimo punto, caratterizzati da lunghi scambi, grande intensità e colpi spettacolari che hanno reso il torneo avvincente dall’inizio alla fine.