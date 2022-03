Educazione civica: “Raccontare la pace” ai bambini assieme a Emergency

Sono iniziati all’Istituto “Tacchi Venturi” gli incontri laboratorio che vedono impegnati insegnanti e volontari Emergency della sezione provinciale nel percorso di educazione civica dal titolo “Raccontare la PACE”.

L’Istituto non è nuovo a queste iniziative – infatti la collaborazione con Emergency è ormai decennale -, ma mai come ora ha ritenuto necessario avviare questo percorso didattico che si rivolge in modo differenziato, visto il delicato momento e argomento, ai bambini e ai ragazzi di tutte le classi.

Il progetto vede il coinvolgimento dei tre plessi della Primaria – Cesolo, D’Alessandro, Tacchi Venturi – e delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado.

La scuola si è posto il problema se affrontare o meno, in questo momento, tale percorso. E la risposta è venuta dagli alunni stessi che tra loro o ponendo domande ai docenti hanno mostrato di vivere appieno questo momento storico.

Così, non rispondendo, si rischia di non dare loro ciò di cui hanno bisogno: confronto, discussione, partecipazione.

Tuttavia, il discorso va affrontato con cautela e con le giuste parole, da qui la collaborazione con Emergency da sempre impegnata in zone di guerra. L’obiettivo è porre l’accento non sulla guerra, ma sulla PACE quale unica via necessaria all’umanità.

Gli interventi, relativi alla diffusione di una cultura di pace, saranno effettuati nelle rispettive classi, con tutte le attenzioni previste dal persistere della pandemia.

Per le classi prime viene proposto un laboratorio dal titolo “La scoperta del fuoco” tratto da un antico racconto africano. Per le classi seconde e terze un laboratorio tratto dal libro di Mario Lodi “La Strabomba”: analisi di una storia a fumetti e riflessione sulla guerra, su chi sono le vittime della guerra e il valore assoluto della pace.

Per le quarte sarà proposto un laboratorio su “Diritti, pace e uguaglianza”: in questo caso l’attività prevede un quiz, proposto ai bambini in modo collettivo, per portarli a riflettere su alcuni aspetti della guerra e sui diritti umani, attraverso informazioni ricavate da fonti ufficiali.

Per le classi quinte il laboratorio riguarderà l’accoglienza: partendo dal libro di Piumini “Sotto lo stesso cielo” si discuterà di confini, disuguaglianze, importanza di vivere nella pace.

Per le classi terze della Secondaria l’intervento ha come titolo “La guerra è solo vittime”. I laboratori vedranno impegnati gli operatori per tutto il mese di marzo.