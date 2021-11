Studenti del “Divini” in gita a Rimini per la fiera “Ecomondo”

Le classi del triennio dell’indirizzo di Chimica dell’Itis “Divini”, insieme ai docenti accompagnatori Battistini, Mattioli, Venanzoni e Palladini, si sono recati alla Fiera “Ecomondo” di Rimini, l’evento internazionale e innovativo che affronta tematiche attuali, quali la transizione ecologica, i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa, di risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

Partecipare in presenza a un appuntamento così importante è stato per gli studenti non solo un momento di parziale ritorno alla normalità, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, ma soprattutto un’occasione unica per conoscere i nuovi trend e le tecnologie delle aziende che lavorano nell’ambito della green economy.

Gli alunni, divisi in piccoli gruppi, hanno visitato i numerosi stand e intervistato i professionisti presenti nei vari padiglioni sugli aspetti tecnici legati a bioenergie, risorse idriche, trattamento dei rifiuti e implicazioni della chimica nelle nuove tecnologie: dal riutilizzo delle acque reflue e piovane al trattamento acque di processo e scarico industriale, dalla progettazione e gestione impianti di depurazione urbana, agricola e industriale ai prodotti chimici biobased, passando per i biocarburanti e i materiali da costruzione ecosostenibili.

In Italia negli ultimi tempi le richieste di una maggiore efficienza energetica, di un più attento riciclo dei rifiuti e di un sensibile recupero delle risorse si sono fatte più frequenti ed vigorose, soprattutto da parte delle nuove generazioni che chiedono di cambiare passo su ambiente e sostenibilità. Per questo un evento come quello di Ecomondo è stato per i ragazzi un luogo di eccellenza dove potersi confrontare e acquisire maggiori informazioni su transizione ecologica ed economia circolare, nella quale nulla viene sprecato, ma tutto trova un suo riutilizzo.

Gli studenti, entusiasti dell’uscita didattica, hanno avuto anche modo di fare una breve visita alla città di Rimini prima di ripartire per San Severino.