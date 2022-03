Sci: Frontignano riapre gli impianti, Contram organizza bus navetta

Il comprensorio di Frontignano – una tra le più importanti località sciistiche del centro Italia al cospetto del Monte Bove – riapre gli impianti di risalita a quasi sei anni dal sisma. C’è quindi grandissima attesa per i numerosi appassionati di sport invernali che finalmente potranno tornare a godere del Parco dei Monti Sibillini sotto la neve.

Tutte le informazioni sui servizi, meteo, piste, si possono trovare sul sito: www.frontignano360.it

In occasione dell’evento saranno in funzione le due seggiovie quadriposto Saliere e Belvedere, il tapis roulant del campo scuola e ad accogliervi il Saliere Sibillini Mountain Lounge tutto rinnovato.

La Contram SpA, in accordo con Fontignano360 e Bolognola Ski, mette a disposizione un servizio navetta nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 marzo a partire dalle 8.30 e fino alle 16.30 per raggiungere il rifugio Le Saliere (Seggiovia Schiancio/Saliere). La navetta effettuerà un collegamento a circuito continuo partendo da via di Monte Bove all’altezza dell’incrocio con l’ex Hotel Domus fino al piazzale del rifugio Le Saliere (Seggiovia Schiancio/Saliere).

Gli utenti che vorranno fruire del servizio di bus navetta dovranno essere provvisti di mascherina Ffp2 e Green pass rafforzato (vaccino o guarigione).