Anche la voce di Mafalda celebra i 30 anni del Festival blues

L’Amministrazione comunale di Gagliole rinnova anche quest’anno la collaborazione con il “San Severino Blues”, immancabile appuntamento estivo che si rinnova da ben 23 anni nel piccolo paese del nostro entroterra, il primo ad entrare nella rete del festival giunto alla 30^ edizione.

Così, giovedì 12 agosto, alle 21.30 sarà protagonista la “nostra” Mafalda Minnozzi che, ormai famosissima in Brasile e nei circuiti jazz internazionali, verrà accompagnata dal fedele compagno di palco Paul Ricci, raffinato chitarrista e arrangiatore jazz newyorkese.

La straordinaria voce di Mafalda “dipingerà” ritratti musicali in bossa nova e jazz di classici brasiliani, italiani e francesi, sempre più colorati di blues. La formazione in duo accentua l’emozionante dimensione intimista, ricercata da Mafalda e Paul, delle composizioni di Ennio Moricone, Toninho Horta e Baden Pawell, tra gli altri, in una miscela di Brasile, Italia e jazz di New York, come nel brano bahiano “È Preciso Perdoar” intrecciato con un tema dii John Coltrane. Un approccio così originale che ha permesso a “Sensorial”, ultimo disco di Mafalda, di concorrere al prestigioso premio Grammy Award Latino in ben sette categorie.

Al concerto di Mafalda Minnozzi a Gagliole seguiranno poi, in settimana, altri due appuntamenti con grandi interpreti femminili: la voce soul funk dell’americana Shanna Waterstown a Matelica sabato 14 agosto e quella di Linda Valori domenica 15 a Cingoli.

San Severino Blues intanto annuncia un nuovo appuntamento per il 10 settembre con i Superdownhome e la straordinaria partecipazione di Luke Winslow King con Roberto Luti, concerto che sostituisce quello previsto il 13 agosto, annullato per l’intervento chirurgico alle corde vocali dell’armonicista Mark Felthan, leader della band inglese Nine Below Zero.