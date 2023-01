Primo impegno casalingo del 2023 con vittoria per un Serralta che ha iniziato il nuovo anno in maniera positiva e convincente. Contro la Stese non era una partita semplice e il campo l’ha confermato, ma i gialloblù hanno lottato per 95’ con intensità e voglia, senza mollare mai, credendoci fino alla fine e il premio è stato il gol di Cappellacci in pieno recupero che ha consegnato a Palazzi ed ai suoi tre punti importanti. Ottima prestazione del collettivo, ma meritano un elogio il sempre positivo Rapaccioni e anche il reparto arretrato che ha tenuto a dovere il temuto Papasodaro e dove si è messo in evidenza Enrico Vissani. Il Serralta adesso si deve fermare per il previsto turno di riposo e lo fa con il terzo posto confermato e solitario. Ritorno in campo il 29 gennaio ultima giornata di andata in trasferta contro l’Abbadiense.

La cronaca

Per l’ultima in casa del girone di andata il Serralta se la deve vedere con la Stese, squadra in orbita play off. Avvio equilibrato. Gli ospiti impongono ritmi alti con i gialloblù che ci mettono un po’ a prendere le misure dal punto di vista tattico. Al 14’ diagonale pericoloso di Marinozzi. Al 25’ colpo di testa di Panzarani con palla sul fondo. Al 42’ nasce una mischia nell’area ospite con batti e ribatti che per poco non premiano il Serralta che va vicino al gol ma Tentella è attento e pronto ad allontanare in prossimità della linea di porta. Prima del riposo rete annullata a Papasodaro per fuorigioco. Decisione giusta. Il primo tiro della ripresa è di Bambozzi con il portiere che ribatte. Da qui in avanti la squadre si equivalgono e poche sono le azioni degne di nota. Al 78’ Bambozzi mette in area un buon pallone che Lambertucci prova a deviare ma il tiro è sul fondo. Si arriva al recupero(5’) e il Serralta trova il guizzo vincente e grazie a due nuovi entrati: Fabrizi ruba palla e verticalizza per Cappellacci che davanti al portiere non sbaglia firmando la rete del successo.

Il tabellino

Rete: 92’ Cappellacci

SERRALTA: Cingolani, Sparvoli, Baruni(46’ Fabrizi), Vissani Enrico, Lambertucci, Panzarani, Valenti, Bambozzi(85’ Cappellacci), Vissani Tommaso, Pelagalli(70’ Magnapane), Rapaccioni. A disp. Baruni, Magarelli, Biondi, Bernabei, Pinkowski, Cambriani. All. Palazzi

STESE: Pennesi, Cesaretti, Rosini, Principi, Tentella, Vukelic, Papasodaro, Ciampechini, Tarquini, Pettinari, Marinozzi. A disp. Dragos, Garbuglia, Corsalini, Damen, Cardinali, Del Coco, Cipriani, Alessandrini, Cancellieri. All. Trotti

Roberto Pellegrino