Dopo lo stop per Covid pronta a ripartire anche l’Uteam

Il Consiglio di amministrazione dell’Uteam, l’Università della terza età dell’alto maceratese, ha deciso per la ripresa dell’attività associativa dopo la chiusura dovuta al Covid-19. Pertanto, la sede centrale di via Salimbeni 6, a San Severino, sarà aperta al pubblico dal 4 ottobre unitamente alle sedi coordinate di Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Fiastra, Fiuminata, Pieve Torina, Castelsantangelo sul Nera, Treia e Valfornace.

Il progetto annuale – per la sede di San Severino – prevede percorsi didattici in Ambito linguistico (Inglese, Lingua e cultura spagnola), in Ambito psicomotorio (Ginnastica dolce, Pilates Fisios, Aquagym e fitness, Training autogeno, Potenziamento della memoria). Nel campo dell’Informatica si attiveranno Corsi di Alfabetizzazione informatica e di Interazione remota, programmi di grafica. E poi Rieducazione alla scrittura; Pittura; Canto corale; Ricamo; Dizione e Recitazione: esperienze laboratoriali già sperimentate con successo. Inoltre saranno organizzate conferenze a tema, nonché incontri con l’autore e con esperti di settore. L’attività didattica ed educativa, comprese le visite guidate intese come didattica complementare, faranno capo – sia nella sede centrale, sia nelle sedi periferiche – alla Direttrice dei corsi, la professoressa Anna Vissani.

Il Rettore, professor Giammario Borri, dà la propria disponibilità, come nei precedenti anni, a incontri di approfondimenti tematici con gli iscritti.

L’orario di apertura degli uffici della sede di San Severino è il seguente: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8.15 alle 12.30; martedì-giovedì dalle ore 16 alle ore 18.30. Da novembre avranno inizio tutte le attività nella sede centrale e in quelle coordinate. Tali attività saranno svolte nel rispetto delle norme di legge in vigore dal 15 ottobre 2021 per contrastare la pandemia. La quota di iscrizione annuale resta confermata, come negli anni precedenti, a 90 euro. E’ stata ridotta l’integrazione ai corsi di piscina per l’intero anno accademico da 40 a 20 euro annuali.

Il Consiglio di amministrazione dell’Uteam, presieduto da Adriano Vissani, è composto da Donatella Pazzelli, Anna Vissani, Giammario Borri, Pacifico Burzacca, Filippo Morina e Antonio Squadroni. In segreteria ci sono Lucia Cetoretta e Maria Antonietta Castelli.

Tutti i Comuni aderenti al Progetto Uteeam avranno a disposizione una giornata per invitare tutti gli iscritti di ogni altra sede per far conoscere le bellezze del proprio Comune. Saranno momenti di scambio culturale e umano.

Il calendario e i programmi saranno disponibili in Segreteria e consultabili anche sul sito www.uteam3.it.

“Il Consiglio di amministrazione – sottolinea il presidente Adriano Vissani – esprime viva soddisfazione e ringrazia i sindaci e le Amministrazioni comunali per la disponibilità riscontrata. Inoltre ci teniamo a ringraziare tutti i docenti e quanti in questo difficile anno di ripresa si renderanno disponibili per la migliore riuscita dell’anno accademico, in particolare il Centro medico BluGallery e le strutture delle sedi associate. A tutti auguro un buon lavoro”.