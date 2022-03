Ciclo di cinque incontri sull’affido familiare: un atto d’amore

Sabato 5 marzo, dalle ore 15 alle ore 18, nella sede della Caritas vicariale (in via Nazario Sauro) si tiene il primo appuntamento del corso informativo su “L’affido familiare: un atto d’amore”, finanziato dall’Unione montana Potenza Esino Musone con il bando Scuola per genitori e organizzato dall’Associazione Help Sos Salute e Famiglia in collaborazione con Age Marche, Consultorio familiare “Il Prisma”, Caritas vicariale di San Severino e il Centro culturale “Tarkovskij”.

L’affidamento familiare rappresenta uno strumento privilegiato e prezioso come risposta ai bisogni di cura, affetto ed educazione dei bambini e delle bambine, nei momenti in cui la famiglia naturale, per diversi motivi, non può essere presente. Per la famiglia affidataria è un vero e proprio gesto di amore e di accoglienza nei confronti dell’infanzia, un modo per svolgere un servizio sociale, dando un sostegno concreto alle nuove generazioni nel momento del bisogno.

Negli incontri – cinque in tutto, sempre di sabato – saranno coinvolte le associazioni “La Goccia onlus”, “Famiglie per l’accoglienza” e “Mondo minore onlus”, che tutti i giorni supportano e accompagnano le famiglie in questo percorso. Per prenotazioni o informazioni scrivere a info@associazionehelp.org o chiamare il numero 351 1804334. E’ previsto un collegamento in diretta dalla pagina Facebook dell’associazione Help per rendere il corso fruibile a tutti.