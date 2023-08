Anche nel mese di agosto, salendo su particolari “gommoni” pneumatici circolari, è possibile concedersi un’escursione di circa 5 ore. Ci si ritrova alle ore 9 del mattino in località Valle dei Grilli, nei pressi del passaggio a livello per le Grotte di Sant’Eustachio. L’escursione ha un costo di 35 euro che comprende assicurazione, noleggio di gommone e pagaia, muta in neoprene, giubbotto salvagente e caschetto di protezione. Sarà necessario portare costume da bagno, scarpe con suola antiscivolo (tennis, trekking, neoprene), un cambio completo per il dopo discesa, un telo da bagno o un accappatoio e delle ciabatte. Si consiglia l’utilizzo di guanti da lavoro, purché ben aderenti, e occhiali in gomma con cordino di sicurezza.

Le discese, da un minimo di 6 a un massimo di 16 partecipanti, si effettueranno tutti i festivi e prefestivi del mese di agosto. Per gruppi di almeno 6 – 8 persone sarà possibile organizzare discese in acqua anche infrasettimanali ma su prenotazione.

L’attività è organizzata in collaborazione con l’Asd Monti Azzurri Canoa – Cayak. Per info e iscrizioni si può chiamare il numero di telefono 339.68.66.93 o inviare una email all’indirizzo akocre@gmail.com.