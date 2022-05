Nella serata in cui i campioni d’Italia della Virtus Bologna espugnano Valencia, qualificandosi per la finale di Eurocup, alla Rhütten San Severino non riesce l’analoga impresa sul parquet della Vis Castelfidardo che così bissa il successo di gara 1 di San Severino ed elimina i biancorossi di Sparapassi al primo turno dei playoff di serie D. «Rispetto alla partita giocata male di fronte al nostro pubblico, fuori casa siamo andati meglio – afferma il diesse Guido Grillo – ma non è bastato contro una squadra decisamente più esperta, che meritava una posizione migliore nel girone A. Abbiamo tenuto un tempo e mezzo – ammette Grillo -, dopodiché abbiamo subìto il break parzialmente ricucito fino al -6 dell’ultimo quarto. Poi, però, i vissini sono riusciti a riprendere il largo, imponendosi per 69-55. Resta la soddisfazione dei complimenti ricevuti dai nostri avversari a fine gara». Si chiude quindi la stagione della Rhütten che ha fatto maturare molti giovani intorno al totem, il “Toro” Tortolini, ottimamente diretti in panca da “Passi”, Alberto Sparapassi, e «nonostante gli infortuni seri di mio figlio Nicolò – ricorda Guido Grillo -, capitan Cruciani, Della Rocca e Potenza, il Covid che ci ha falcidiati a rotazione e l’impossibilità di utilizzare il nostro palazzetto per circa un mese e mezzo a causa della rottura della caldaia del riscaldamento, con ovvi problemi per la location degli allenamenti. Chiudiamo a testa alta una stagione decisamente positiva, con il terzo posto nel girone B di serie D dopo la regular season e la successiva fase ad orologio, considerando che prima del Covid abbiamo vissuto stagioni in lotta per evitare il declassamento… Già fin dalla settimana prossima la dirigenza si riunirà per stilare i programmi per la futura stagione».

VIS CASTELFIDARDO: Sampaolesi, Giantomasi, Gobbetti, Merli, Ciarallo 16, Strappato 7, Marini 7, Monaci 19, Papa 1, Schiavoni G. 2, Vasiliauskas 15, Schiavoni F. 2. All. Gambini.

RHÜTTEN SAN SEVERINO: Luciani 2, Tortolini 9, Severini 7, Massaccesi 11, Uncini 5, Ortenzi 2, Cobanaj 5, Fucili 9, Della Rocca, Cingolani 5. All. Sparapassi Note: progressivi: 16-16/34-28/46-36/69-55; nessun uscito per 5 falli.

Luca Muscolini