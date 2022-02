Diritto alla salute e diritto allo studio: l’Anpi interviene a sostegno dell’ospedale e del “Divini”

Dalla sezione Anpi di San Severino.

Tra gli obiettivi dell’ Anpi, oltre a promuovere la ricerca e la memoria storica della Resistenza, la conoscenza e la difesa della Costituzione, c’è anche quello di verificare l’attuazione della Costituzione nella quotidianità della comunità.

E’ per questo che la sezione Anpi di San Severino Marche “Capitano Salvatore Valerio” esprime vicinanza e solidarietà al personale sanitario dell’ospedale cittadino impegnato, con sacrificio e abnegazione, a garantire la salute, diritto e bene comune.

La raccolta delle firme in atto per il reparto di Oncologia (per tutte le informazioni necessarie, consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/salviamooncologiaSSM) dimostra come il problema della sanità territoriale sia molto sentita, come i cittadini non accettino il crescente e annoso depotenziamento delle strutture sanitarie.

La sezione auspica quindi che le Istituzioni, concretamente, garantiscano un’efficiente medicina del territorio, difendano e potenzino i reparti fondamentali per la città: Oncologia, Medicina, Geriatria e Lungodegenza.

L’Anpi condivide altresì e fa suo l’allarme del Consiglio d’istituto del “Divini” per la lenta ricostruzione della nuova sede che mortifica e contrasta con la dinamicità dell’Istituto, che ha ulteriormente ampliato la sua offerta formativa con il corso di Grafica e Comunicazione.

Il “Divini” da sempre si distingue per una formazione e una preparazione di qualità. Il diritto allo studio, come fattore di promozione sociale e personale, è garantito dalla Costituzione e l’ Anpi si augura che tutta la comunità faccia sua la richiesta di studenti, docenti e famiglie.

Sanità e scuola sono fondamentali anche per l’economia cittadina.