La Settempeda archivia il girone d’andata con un pareggio: 1-1 a Montegiorgio

Pari e patta fra Montegiorgio e Settempeda che si dividono la posta in palio costruendo l’1-1 nel secondo tempo e muovendo così la classifica con un punto in più che vuol dire sesto posto per i biancorossi e nono per i rossoblù. Le due squadre chiudono con questa sfida il girone di andata che ha visto disputarsi l’ultimo turno che è coinciso anche con l’ultimo impegno ufficiale del 2024. Ora riposo per tutti con la lunga pausa per le festività (si riparte il 4 gennaio 2025 con la prima giornata di ritorno che vedrà i biancorossi ancora in trasferta a Cascinare), ma spazio anche per allenamenti ed amichevoli che dovranno servire per rifinire la condizione in moda tale da ripresentarsi in campo al meglio. Allo stadio “Tamburrini” matura un pareggio che, come molte altre volte in stagione, sa di occasione persa per la Settempeda che non riesce a portar via tre punti che potevano starci per la prestazione offerta e per le chiare occasioni avute, ma pure stavolta gli errori di mira e il poco cinismo non hanno permesso ai ragazzi di Ciattaglia di prendersi l’intera posta che per il gioco prodotto poteva starci. Per il Montegiorgio, invece, arriva un altro ottimo risultato (secondo pari casalingo) che premia atteggiamento e volontà dei locali che non hanno mai mollato, dando tutto. Aggressività, corsa e organizzazione hanno premiato la squadra di Silenzi che ha saputo creare anche alcune chances importanti e alla fine può dirsi soddisfatta di quanto ottenuto con la sensazione di averlo fatto con merito.

La cronaca

Ultima fatica dell’anno per Montegiorgio e Settempeda che si affrontano per il quindicesimo e ultimo turno di andata. Si gioca in condizioni difficili per il manto erboso che, pesante e scivoloso, non favorisce una manovra fluida per i ventidue in campo. Pronti via e il Montegiorgio mostra un approccio sicuro e deciso cogliendo di sorpresa la Settempeda soprattutto con inserimenti centrali. Su uno di questi nasce la prima occasione per i rossoblù. E’ il terzo minuto quando la palla arriva a sinistra a Mattia Milozzi che converge e tira trovando la risposta di Bartoloni che si ripete subito dopo sul tentativo di Verdecchia da centro area. Al 6’ sempre locali in evidenza con Paolini che prova il sinistro da dentro l’area che però finisce largo. Piano piano viene fuori la Settempeda che inizia a prendere campo e misure dell’avversario. Al 9’ tiro cross dalla trequarti di Sfrappini che scende sotto la traversa diventando in pratica un tiro che chiama Battistelli all’intervento per smanacciare in angolo. I locali però sono sempre insidiosi quando si distendono in avanti come quando Mattia Milozzi (uno dei migliori) crossa in area con Paolini che impatta al volo con palla sull’esterno della rete. Non è semplice manovrare su di un campo pesante, ma le squadre ci mettono impegno ed è la Settempeda ad avere più possesso grazie ad un Pagliari in giornata top (grande partita da mvp, ben coadiuvato da Dolciotti, e molto bene anche D’Angelo), anche se viene a mancare l’ultimo passaggio per andare in porta. C’è ben poco da annotare alla fine della frazione e così si va all’intervallo sullo 0-0. Parte la ripresa e la Settempeda è subito pericolosa: tiro cross da destra di Rango con provvidenziale intervento davanti ala porta di un difensore. L’azione che si sviluppa poco dopo è simile con pallone rasoterra da destra verso il secondo palo dove Dolciotti arriva in scivolata ma il tocco da pochi passi è impreciso e finisce fuori. Dalla parte opposta Paolini è libero e calcia ma mette sul fondo. Al 12’ occasionissima ospite: Pagliari per Rango che apre a destra per Quadrini che mette una palla d’oro davanti alla porta dove Dolciotti tutto solo tocca alto. Al 15’ destro a giro in diagonale di Mattia Milozzi che termina di poco largo. Clamoroso quello che accade al 19’ quando il match si sblocca. Cross da sinistra con palla che spiove in area dove non ci sono giocatori di casa e allora sembra comoda la presa in uscita di Bartoloni, ma prima del giovane portiere arriva Montanari che va di testa in anticipo insaccando nella propria porta. Autorete e locali avanti. La Settempeda sembra accusare il colpo e ci mette un po’ di minuti per tornare in partita. Lo fa poco oltre la mezzora ed è il minuto che coincide con il pareggio. Fa tutto da solo e in maniera speciale il solito Edoardo Farroni: palla che gli arriva a sinistra, ingresso in area, dribbling secco e bolide di destro sotto la traversa imparabile per il portiere. Adesso il match è interessante e la sensazione è quella che possa accadere di tutto. Le due formazioni provano a vincerla. La Settempeda sembra crederci di più e attacca, ma i locali restano insidiosi in ripartenza. Sugli sviluppi di un corner Cappelletti è abile a difendere palla per poi servire D’Angelo che si trova in area da dove calcia dopo il controllo però il destro è troppo centrale e la parata comoda per Battistelli. I biancorossi non demordono e spingono anche con alcune azioni insistite come al 42’ quando Quadrini arriva a battere dal limite trovando la respinta in tuffo del portiere. Questa resta l’ultima azione degna di nota perché nel breve recupero (2’) non accade nulla e dunque il confronto si chiude in parità consegnando ai protagonisti un punto che permette loro di dar seguito al cammino verso i rispettivi obiettivi.

MONTEGIORGIO-SETTEMPEDA 1-1

MARCATORI: st 19’ Montanari (autorete), 33’ Farroni

MONTEGIORGIO: Battistelli, Misin (44’ st Monterotti), Frinconi, Cesca, Tarulli, Marziali, Milozzi A, Verdecchia, Paolini (28’ st Ribichini), Milozzi M. (40’ st Cobo), Minella. A disp. Caponi, Beleggia, Moufanin, Del Gobbo, Zamputi, Novara. All. Silenzi

SETTEMPEDA: Bartoloni, D’Angelo, Montanari, Pagliari, Mulinari, Dolciotti, Quadrini, Rango, Cappelletti, Farroni, Sfrappini (17’ st Perez). A disp. Braghetti, Eugeni, Ceci, Boldrini, Sigismondi, Staffolani Edoardo, Staffolani Alessandro, Maccioni. All. Ciattaglia

ARBITRO: Ballarò di Pesaro; assistenti Bianchi e Staffolani di Macerata

NOTE: ammoniti Montanari, Cappelletti, Cesca, Frinconi. Angoli: 0-7. Recupero: st 2’

Roberto Pellegrino