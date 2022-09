Test precampionato finiti per la Settempeda e ora si fa sul serio: fra quindici giorni l’esordio in campionato (trasferta a Porto Recanati); fra una settimana il turno di Coppa Marche (avversaria l’Esanatoglia sconfitta a domicilio dal Castelraimondo nel primo turno del girone). L’allenamento congiunto con il San Marco Petriolo (Seconda Categoria) ha dunque chiuso il periodo di prove per la rinnovata formazione biancorossa che si affaccia alle sfide ufficiali con una sconfitta (1-2) giunta al novantesimo dopo la rimonta degli ospiti, a segno due volte nella ripresa, dopo il vantaggio arrivato al 7’ e mantenuto fino all’intervallo. Una Settempeda apparsa poco in palla, un po’ sulle gambe, con poco ritmo e che ha commesso tanti errori tecnici. Difficoltà un po’ ovunque, specie in attacco dove è mancata l’incisività e poi da metà secondo tempo anche in difesa dove si è vista poca brillantezza ed attenzione. Tenendo conto che i lavori sono in corso, che sono proseguite le prove tattiche e di uomini, che il lavoro atletico è da rifinire, è ovvio che non si debba affrettare i giudizi né creare allarmismi. Dunque calma e pazienza e tutto rimandato alle partite con punti in palio. Sabato 17 settembre debutto casalingo stagionale contro l’Esanatoglia per la Coppa (fischio di inizio ore 15.30).

La cronaca

Settempeda che conclude le amichevoli estive ospitando il San Marco Petriolo di Pierantoni, gara che precede l’avvio ufficiale della nuova stagione. Mister Ruggeri prosegue a sperimentare ruotando uomini in ruoli diversi e provando moduli. Il primo spunto è di Aquino che pesca in area Taglioni che è da solo davanti a Caracci e quando decide di calciare ecco che Bucarelli è provvidenziale ad intervenire in scivolata per ribattere il pallone. Passa un minuto e la Settempeda passa: brutta rimessa laterale con le mani degli ospiti con pallone troppo corto che viene catturato da Capenti che, dopo aver saltato Piermattei in uscita, manda la palla nella porta vuota con un preciso rasoterra. Per il resto del primo tempo non si registra praticamente nulla di interessante a parte un destro in corsa di Canullo che Caracci ferma con sicurezza. Poche le trame biancorosse e pochi gli spunti in area utili per poter andare al tiro. Nella ripresa il copione non muta, malgrado i cambi. Al 12’ sugli sviluppi di un corner Lleshi tenta il sinistro dalla distanza bloccato dal portiere. Fra i locali entrano Verdolini e Sfrappini portando un più vivacità in avanti. I due sono protagonisti sia 21’, cross dal fondo del primo con tentativo di testa largo del secondo, sia al 26’ quando Sfrappini è bravo a tenere palla per poi appoggiarla a Verdolini che calcia dal limite con palla alta. Al 28’ su angolo di Quadrini è Panicari, altro subentrato, a provare la girata però imprecisa. Al 39’ gli ospiti impattano: Taglioni scende sulla sinistra e mette sotto porta un pallone insidioso che arriva a Granili che tocca male mandando dentro la propria porta. La risposta della Settempeda è immediata con Verdolini, mobile e propositivo, che fa viaggiare sulla destra Panicari che crossa rasoterra in area con la palla che giunge all’accorrente Minnucci che da buona posizione tira in corsa ma spedisce alto. Proprio al novantesimo il San Marco Petriolo trova l’azione della vittoria: pallone sul secondo palo dove un giocatore rossoblù fa sponda di testa verso Scarpeccio che da pochi passi gira al volo di precisione a fil di palo. 1-2 match che si chiude.

Il tabellino

SETTEMPEDA-PETRIOLO 1-2

MARCATORI: 7’pt Capenti, 39’st aut. Granili, 45’st Scarpeccio

SETTEMPEDA: Caracci(14’st Palazzetti), Bucarelli, Latini, Quadrini(29’st Menichelli), Minnucci, Lleshi(27’st Panicari), Mariani(22’st Tabarretti), Broglia(1’st Forresi), Ulissi(20’st Verdolini), Capenti(14’st Sfrappini), Kheder(5’st Granili). All. Ruggeri

SAN MARCO PETRIOLO: Piermattei, Rossi Marco, Rossi Matteo, Silvestroni, Gatti, Patacchini, Aquino, Lisi, Scarpeccio, Canullo, Taglioni. ST sono entrati Ercoli, Caproli, Fusari, Pierantoni. All. Gilberto Pierantoni

Roberto Pellegrino