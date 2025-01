2^ Categoria, inizia male il 2025 per il Serralta: 0-1 contro la Cingolana

Inizia male il nuovo anno per il Serralta che subisce la sconfitta casalinga contro la Cingolana che passa con il minimo scarto(0-1). Il primo impegno del 2025 coincide con la fine della bella serie di risultati positivi che aveva chiuso l’anno solare al meglio lasciando ottime impressioni per una squadra in condizione e fiducia. La gara contro la Cingolana nascondeva insidie: la forza dell’avversaria, il ritorno in campo dopo la sosta e le tante defezioni a cui il Serralta ha dovuto far fronte. Malgrado ciò l’approccio al match è stato buono per i gialloblù che hanno iniziato con il piede giusto prendendo il comando delle operazioni. Al 15’ Vissani, dopo aver saltato un difensore, calcia da posizione defilata trovando pronto il portiere. Nel momento migliore del Serralta arriva la doccia gelata: Testa prova il cambio campo ma concede palla agli avversari che ripartono prontamente e vedono Pietrani scattare in area, resistere a Botta e poi infilare di precisione a fil di palo. Minuto 19 e Cingolana avanti. Il Serralta cerca di reagire e al 40’ Moretti, dopo aver ricevuto l’assist da Vissani, può calciare da buona posizione ma strozza il tiro e la palla termina sul fondo. La ripresa si apre con una punizione di Ceresani che, dopo una deviazione, chiama Tamburri ad una grande parata. Serralta che spinge, Cingolana sempre pronta a ripartire. Pietrani è sempre pericoloso e per due volte va vicino al raddoppio. Fuga davanti a Lanari, portiere saltato e porta vuota ma nel primo caso mette alto, nel secondo tira sul fondo. Il Serralta resta in partita e fino al termine tenta l’aggancio come in pieno recupero quando Vissani si mette in proprio con un gran tiro che sfiora l’incrocio dei pali lontano. Non c’è più tempo e il Serralta deve arrendersi lasciando i tre punti alla Cingolana.

SERRALTA-CINGOLANA 0-1

MARCATORI: pt 19’ Pietrani

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Crescenzi, Ceresani, Botta, Testa(1’st Codoni). Moretti, Gega, Vissani, Buratti(44’st Baldassarre), Falconi. A disp. Spadoni, Baruni, Vissani Enrico, Magarelli, Elisei. All. Masciani.

CINGOLANA: Tamburri, Bracaccini, Centanni, Angelucci, Campana, Mendoza, Faris, Tittarelli, Pietrani, Marchegiani, Torrisi. A disp. Emiliani, Falappa, Qochih, Santamarianuova, Bufarini, Crescimbeni, Giulianelli, Gueye. All. Giovagnetti.

r. p.