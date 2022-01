“I Teatri”: marzo-aprile, rassegna cinematografica al “San Paolo”

Nei mesi di marzo e aprile, ci attende una nuova rassegna cinematografica, organizzata dai Teatri di Sanseverino. Per il momento, l’ordine dei lungometraggi è indicativo e potrebbe variare a seconda della situazione pandemica. Le date delle proiezioni non sono ancora decise, ma possiamo elencare i film in cartellone: otto opere recenti, di vari generi e differenti tematiche, provenienti da ogni parte del mondo.

Ecco la selezione:

Madres paralelas, di Pedro Almodóvar (con Penélope Cruz e Milena Smit); È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino (con Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo e Luisa Ranieri); Il capo perfetto, di Fernando León de Aranoa (con Javier Bardem e Almudena Amor); Un eroe, di Asghar Farhadi (con Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sarina Farhadi e Sahar Goldust); Drive My Car, di Ryusuke Hamaguchi (con Hidetoshi Nishijima e Tōko Miura); Nowhere Special – Una storia d’amore, di Uberto Pasolini (con James Norton, Daniel Lamont e Eileen O’Higgins); Supereroi, di Paolo Genovese (con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Vinicio Marchioni) e, infine, il documentario di Giuseppe Tornatore sul maestro Ennio Morricone, Ennio.

Molti di questi film hanno ricevuto importanti riconoscimenti cinematografici, tra i quali: “Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile” a Penélope Cruz in Madres paralelas; “Leone d’argento – Gran premio della giuria” a Paolo Sorrentino per È stata la mano di Dio; “Grand Prix Speciale della Giuria” a Un eroe (Festival di Cannes 2021), ed il Golden Globe “Miglior film in lingua straniera” a Drive My Car.

Di questa interessante e ben ragionata rassegna, potete leggere tre recensioni da noi già pubblicate:

Madres paralelas

https://www.ilsettempedano.it/2021/10/29/madres-paralelas-il-film-diretto-da-pedro-almodovar/

È stata la mano di Dio

https://www.ilsettempedano.it/2021/11/27/recensione-e-stata-la-mano-di-dio-film-di-paolo-sorrentino/

Un eroe

https://www.ilsettempedano.it/2022/01/09/la-recensione-del-film-un-eroe-di-asghar-farhadi/

Silvio Gobbi