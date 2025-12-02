Teatro amatoriale: emozioni e applausi al Feronia per la rassegna “Sipari delle Marche”

Applausi ed entusiasmo hanno segnato la tappa settempedana al Feronia del festival “Sipari delle Marche”. Il pubblico, numeroso e caloroso, ha gremito il teatro creando una cornice perfetta per la performance della compagnia “Il Focolare” di Loreto, protagonista di una commedia intensa e frizzante.

L’intera platea è stata trascinata dalla straordinaria Rita Papa, regista e autentica mattatrice dello spettacolo. La sua interpretazione, brillante e irresistibile, ha acceso il teatro, trasformando ogni scena in un piccolo momento di magia e raccogliendo applausi lunghi e ripetuti, pieni di “bravi!” sinceri.

L’evento è stato introdotto con professionalità e calore da Pino Cipriani, vicepresidente del Gat Marche, e da Lucia Lucantoni del direttivo Gat Marche.

A fine spettacolo, Stefano Cardinali, presidente del sodalizio Gat Marche, ha rivolto un sentito ringraziamento al pubblico, ricordando che il loro applauso è “la sola moneta che ripaga davvero la passione e la professionalità delle compagnie amatoriali”.

Cardinali inoltre ha reso omaggio all’accoglienza generosa dimostrata dall’Amministrazione comunale e alla Pro loco per la collaborazione.

Il festival “Sipari delle Marche”, al suo quarto spettacolo in scena, continua così a raccontare che, dietro a ogni sipario che si apre, c’è una comunità che crede fortemente nel valore culturale e sociale del teatro.

A testimoniare l’importanza dell’evento, è intervenuto l’assessore comunale Michela Pezzanesi, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per lo spettacolo e ha ribadito la ferma volontà del Comune di ospitare la rassegna: “Abbiamo voluto intensamente la presenza di Sipari delle Marche a San Severino. È stata una scelta convinta che testimonia quanto il Comune creda nel valore culturale, sociale ed educativo del teatro amatoriale”.