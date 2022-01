Grandinetti: “Malati Covid in ospedale? E’ un credito che renderà più robusta la nostra sanità”

Chiedo ospitalità al Settempedano per dare il mio parere sul trasferimento di malati Covid presso il nosocomio di San Severino. Vi sintetizzo le ragioni per cui ritengo che il sindaco e l’ottimo assessore Orlandani abbiano operato avendo ben presente l’interesse della città.

Nel contesto comunitario di una provincia, di una regione, ci si aiuta secondo le strutture a disposizione ed evidentemente il nostro ospedale è stato considerato struttura valida. Così facendo i nostri responsabili della sanità hanno la possibilità di incassare un credito consistente che renderà più robusta la nostra sanità. Ciò traspare nell’intervista che Radio C1 ha fatto al nostro validissimo assessore alla Sanità.

San Severino ha ottimi medici e paramedici (la Ferretti, grande umanità e competenza, deve rimanere). Uno dei medici presentandomi ai suoi collaboratori disse: “Questo signore con una genialata ha salvato quest’ospedale”. Non è stato l’unico. In forza di ciò vi dico, cari cittadini, che degli amministratori hanno operato male riguardo alla sanità settempedana, è vero, ma Rosa Piermattei e Jacopo Orlandani hanno dimostrato “visione” e non solo in questa occasione.

Fabrizio Grandinetti