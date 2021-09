Esordio amaro: Settempeda sconfitta di misura dal Casette

L’esordio in campionato per la Settempeda non è fortunato e termina con una sconfitta di misura (1-0) che fa male e lascia un certo rammarico, perché poteva finire senza dubbio in maniera diversa se valutato l’andamento del match e per quello mostrato dalle due formazioni. Si è visto grande equilibrio, attenzione difensiva e le squadre si sono equivalse tanto che si può sostenere che un pareggio sarebbe stato equo. In sintesi soltanto un episodio avrebbe potuto sovvertire le sorti della gara e quando si è verificato è stato in favore del Casette Verdini. Probabilmente ha pesato la maggiore esperienza che oggi potevano vantare i locali, cosa che a conti fatti ha fatto la differenza anche nell’azione decisiva del confronto. In effetti proprio l’esperienza era lo scotto che poteva pagare una Settempeda giovanissima, nel finale in campo c’erano ben sei juniores, e proprio questo è accaduto. Tuttavia rimane la prestazione generale più che buona, la grande generosità, il vigore messo in campo e la capacità di non uscire mai dal match. Tutti aspetti che saranno importanti per il futuro e che sembrano essere una base ottima per una squadra che ha dei valori e che si spera possa lavorare e giocare non così in emergenza come in questo periodo. Ottime risposte dai giovani: bene Botta, Sfrappini e Orlandani (entrato a metà ripresa) oltre a un reparto arretrato che ha tenuto bene mostrandosi sempre attento. I rivali di giornata non hanno costruito molto e non hanno spinto mai a fondo risultando macchinosi e imprecisi, ma alla fine sono stati premiati dall’episodio già descritto. La Settempeda, ora, volta pagina e comincia a pensare alla prima in casa contro il Camerino (sabato 2 ottobre ore 15.30) anche per cercare un riscatto immediato.

La cronaca

Diciannove mesi dopo (è stato il periodo di stop per la pandemia) si torna a giocare il campionato di Prima Categoria e la Settempeda apre il girone C in trasferta sul campo del Casette Verdini, una delle squadre più quotate del torneo. Anche i biancorossi puntano a confermarsi ai vertici della classifica, ma la partenza è un po’ ad handicap viste le tantissime assenze (ben 7 i giocatori indisponibili). La conseguenza è che tra i convocati ci sono tantissimi ragazzi della juniores che avranno modo di esordire in Prima Categoria con tre di essi titolari nel 3-5-2 che mister Ruggeri utilizza in questa prima uscita. Nel nuovo modulo scelto per l’occasione i tre difensori centrali davanti a Caracci sono Forresi, Mulinari e Latini. Botta e Sparvoli sono gli esterni. A centrocampo giostrano Del Medico, Broglia e Farroni. In avanti Rocci e Sfrappini. Locali con un classico 4-4-2 dove spicca la coppia d’attacco Guermandi-Di Francesco. Il primo tentativo è del Casette Verdini con Quadrini che dalla linea laterale sinistra indirizza verso lo specchio ma la sfera è alta. Subito dopo rischiano gli ospiti con un disimpegno non sicurissimo e per poco i padroni di casa non ne approfittano, ma la difesa si salva. Al 18’ un rimpallo nei sedici metri favorisce Guermandi che calcia subito con il sinistro. Tiro “sporco” e centrale che arriva docile tra le braccia dell’ex Caracci. Al minuto 24 si vede anche la Settempeda. Azione in orizzontale che parte da sinistra e che vede Broglia aprire verso destra per l’accorrente Botta che calcia in corsa trovando un tiro cross che per poco non sorprende Morlacco che però è reattivo e non si fa beffare dalla traiettoria parando con l’aiuto della traversa. Alla mezzora ancora biancorossi in avanti con una punizione a favore dal vertice sinistro dell’area. Capitan Broglia va con il destro. Palla sopra la barriera ed a scendere verso l’angolino basso con Morlacco pronto a deviare in tuffo.

Fino all’intervallo non accade più nulla, anche se i biancorossi hanno modo di protestare per un fallo di mano di un difensore che va a fermare un tiro da centro area di Mulinari che sembrava ben indirizzato verso la porta con l’arbitro che non interviene facendo riprendere il gioco al portiere di casa. Episodio poco chiaro che lascia dubbi.

In avvio di ripresa si accende Farroni. Il centrocampista affonda palla al piede trovando spazio fra alcuni difensori per arrivare a fondo campo da dove mette un cross morbido verso il secondo palo dove però non ci sono compagni pronti ad intervenire. Al minuto 11 è Sfrappini a creare scompiglio nella difesa del Casette Verdini andando a soffiare palla ad un difensore. L’attaccante prova due volte la conclusione ma viene sempre murato dagli avversari. Al 23’ il punteggio cambia. Calcio piazzato da sinistra del quale si incarica l’esperto Di Gioia, subentrato da poco, che mette in mezzo un pallone che diventa giocabile per Polinesi (un altro entrato dalla panchina) che ha un controllo felice con il ginocchio che gli consente di effettuare una rovesciata bella e precisa che manda la sfera sotto l’incrocio alla sinistra di Caracci.

1-0 Casette Verdini.

Match ora in salita per i biancorossi che, complice la stanchezza, fanno ancora più fatica a creare azioni d’attacco. Mister Ruggeri cambia diversi uomini affidandosi ai tanti giovani presenti in panchina e modulo (4-3-3), ma pochi sono i benefici. Ultima mossa nel recupero (5’) quella di portare in attacco Mulinari, ma nemmeno questa risulta utile per raggiungere il pareggio. Prima del fischio finale c’è una ghiotta chance per i locali con un contropiede a campo aperto che non viene concretizzato per un pallonetto fuori misura. Finisce in pratica qua con il Casette Verdini che festeggia incamerando i primi tre punti della stagione e con la Settempeda che torna a casa delusa e a mani vuote.

CASETTE VERDINI-SETTEMPEDA 1-0

MARCATORE: st 23’ Polinesi

CASETTE VERDINI: Morlacco, Piccioni (5’st Polinesi), Tidei, Silvestroni, Donnari, Tacconi, Di Francesco (48’st Menchi), Pistoletti (15’st Di Gioia), Guermandi, Quadrini, Telloni. A disp. Simoncini, Valentini, Gattari, Impellizzeri, Russo. All. Lattanzi

SETTEMPEDA: Caracci, Botta, Sparvoli (46’st Buratti), Forresi (29’st Panicari), Latini, Mulinari, Del Medico, Broglia, Rocci (37’st Pierandrei), Farroni (22’st Orlandani), Sfrappini (37’st Falistocco). A disp. Palazzetti, Crescenzi, Lullo, Gega. All. Ruggeri

NOTE: spettatori 120 circa. Ammoniti: Pistoletti, Telloni, Guermandi, Del Medico, Forresi. Angoli: 4-0 per il Casette Verdini. Recupero: pt 2’, st 5’

