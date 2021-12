Atto vandalico in centro storico: cartacce ovunque, individuata la responsabile

Atto vandalico oggi, mercoledì 15 dicembre, compiuto da una persona adulta, già individuata dalla Polizia locale grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro storico. Si tratta di una donna, in pensione, non nuova a gesti di questo genere, residente nella zona.

Stamattina – lungo via Salimbeni, via Nazario Sauro e all’incrocio con via Massarelli – ha svuotato il contenuto di numerosi sacchetti per la raccolta della carta conferiti dai residenti lungo la strada, a ridosso delle proprie abitazioni.

Questa volta, dunque, i ragazzi delle scuole – come qualcuno erroneamente aveva ipotizzato – non c’entrano affatto. Alcune segnalazioni sono subito giunte alla Polizia locale che ha fatto intervenire gli operatori ecologici per la pulizia delle sedi stradali.