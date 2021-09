Ivan Di Pierro è il nuovo segretario comparto scuola Cgil

L’Assemblea generale della Fcl Cgil Macerata, categoria della scuola, dell’università, della ricerca e della formazione, ha eletto all’unanimità Ivan Di Pierro come nuovo segretario generale. Insegnante pedagogista, Ivan entra nella famiglia della Flc e inizia a muovere i primi passi come Rsu nella sede di titolarità e dal 2019 fa parte della segreteria provinciale Flc di Macerata. La sua elezione è avvenuta all’unanimità al termine di una riunione molto partecipata, in cui ha ricevuto il sentito augurio del segreterio Flc Marche Antonio Renga e del segretario generale della Cgil di Macerata, Daniel Taddei.