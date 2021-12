Donella Bellabarba è il nuovo presidente della sezione Anpi

Sabato 11 dicembre, nella sede in via del Forno vecchio, si è tenuto il congresso della sezione Anpi “Cap. Salvatore Valerio medaglia d’oro al valore militare”. Dopo una disanima delle problematiche legate alle recenti emergenze che hanno colpito il territorio e delle tematiche poste dal documento dell’Anpi nazionale (crisi climatica, crisi economica e sociale, quadro internazionale conflittuale ed emigrazioni, ruolo dell’Europa, razzismo, fascismi e autoritarismi), è stato ribadito il ruolo di “coscienza critica” della democrazia che l’Anpi vuole esercitare creando una rete con tutte le altre Associazioni partigiane e resistenziali, nonché combattentistiche per tramandare, in modo unitario, alle giovani generazioni i valori e gli ideali democratici e di pace per la difesa e il pieno rispetto della Costituzione repubblicana.

L’associazione, inoltre, intende collaborare con le grandi associazioni sindacali e le associazioni di natura culturale per attuare concretamente i valori costituzionali di diritto al lavoro, di dignità piena della persona, di rispetto dell’ambiente, di armonica e consapevole crescita culturale delle giovani generazioni, con particolare attenzione alla storia e alle tematiche ambientali del nostro territorio.

L’assemblea ha poi rinnovato il Comitato di sezione. Ne fanno parte Donella Bellabarba, nominata presidente, Alessandra Aronne, Andrea Bartolacci, Ostilio Beni, Simona Gregori, Paolo Gobbi, Sergio Gironi, Massimo Guglielmi, Francesca Mauri, Monica Mauroni e Meri Rogani.

“In virtù del protocollo siglato con il Ministero dell’Istruzione – sottolinea la neo presidente Donella Bellabarda – si cercherà di rafforzare il rapporto con le locali istituzioni scolastiche affinché utilizzino le competenze dell’Associazione nella formazione storica (dalla documentazione alla ricerca) per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva. Riguardo a quest’ultimo aspetto, nel corso dell’assemblea è stato sottolineato il grande interesse, a livello nazionale e non solo, nell’opinione pubblica oltre che tra gli studiosi, per il Battaglione Mario tanto che Amnesty International gli ha dedicato l’unità 4 del suo Amnesty Kids per le scuole. Infine abbiamo rimarcato il fondamentale contributo economico dell’Anpi provinciale e dello Spi Cgil per il restauro e la valorizzazione del Monumento alla Resistenza di San Severino”.