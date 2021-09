Domenica in piazza c’è il “Gran galà degli artisti di strada”

Trampolieri, giocolieri, mimi, maghi illusionisti, statue viventi e altre divertenti figure saranno protagoniste del “Gran galà degli artisti di strada”, spettacolo in programma per domenica 12 settembre, dalle 16 alle 19, in Piazza del Popolo.

L’iniziativa è promossa dal Comune, dall’associazione Help Sos salute e famiglia e dall’Associazione italiana genitori in collaborazione con “La Valigia delle Meraviglie” e “I Giullari del 2000”.

Gli artisti ospiti del Gran galà si esibiranno prima in una parata spettacolo itinerante e poi, suddivisi in fiabesche postazioni, daranno vita a diversi sketch esibendosi nelle rispettive specialità circensi in cui coinvolgeranno, in maniera divertente, i più piccoli.

Ingresso libero per tutti.