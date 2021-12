Serralta vince la sua prima gara casalinga: 2-1 al Colbuccaro

Era dalla prima giornata che il Serralta non festeggiava la vittoria e ora può tornare a farlo grazie al 2-1 ottenuto contro il Colbuccaro. Il primo successo casalingo del campionato viene costruito nel primo tempo e concretizzato nella ripresa grazie ai gol di Pelagalli e Moretti che regalano tre punti importanti e meritati. Sono state otto giornate di attesa prima di tornare a festeggiare il bottino pieno e l’impresa è resa ancora più significativa dal fatto che di fronte c’era la seconda forza del girone. A coronare una serata perfetta anche il positivo debutto in panchina di Daniele Rocci, allenatore pro tempore, che ha guidato la squadra in attesa che la dirigenza trovi un nuovo tecnico che prenda il posto di Francescangeli la cui separazione dal Serralta è avvenuta in settimana.

Insomma, tutto bene al termine di una partita in cui i gialloblù hanno mostrato atteggiamento giusto, carattere, voglia di fare e compattezza di gruppo. Ognuno ha fornito il proprio contributo dando tutto e costruendo una prestazione più che buona giocando meglio di un avversario che ha costruito pochissimo e si è dimostrato nervoso e poco lucido anche perché probabilmente non si aspettava di trovare un ostacolo così duro da parte della terz’ultima in classifica. Adesso l’obiettivo è dare continuità a questo risultato e l’occasione ideale può essere la trasferta del prossimo turno in casa dell’ultima della classe, ovvero il Boca Civitanova.

La cronaca

Ad aprire il nuovo corso tecnico del Serralta (si attende il nuovo allenatore e nel frattempo in panchina siede Daniele Rocci) c’è il Colbuccaro che arriva a San Severino forte della seconda piazza. L’ostacolo è arduo per i locali che, tuttavia, sono desiderosi di far bene e puntano ad ottenere un risultato positivo. L’avvio di gara è buono da parte dei gialloblù che mettono in campo tanta grinta e mostrano le solite convincenti trame. La manovra è nelle mani del Serralta che effettua il primo tentativo dopo sette minuti con Bernabei che tira dal limite. Destro centrale. Lo stesso Bernabei si ripete al 18’ con un altro destro da fuori area che impegna Tunc alla presa a terra. Il resto della frazione prosegue sul filo dell’equilibrio anche se sono sempre i padroni di casa a cercare di far gioco con gli ospiti mai pericolosi. Occasioni limpide non ce ne sono e così si va al riposo a reti bianche. Nella ripresa lo sviluppo del match resta lo stesso fino a quando il neo entrato Pelagalli (fuori Bernabei infortunato) si inventa un gran gol: dal limite dell’area vede lo spazio per calciare di sinistro a giro con palla a fil di palo nell’angolino basso alla destra del portiere. 1-0 e siamo al 20’. Subito dopo prova a rendersi pericoloso Petritoli con un colpo di testa da dentro l’area ma per Cardorani non ci sono problemi. Al 24’ il Serralta è letale. Pallone in area sulla sinistra con tocco di Pelagalli che consente a Moretti di andare al tiro in corsa. Destro a mezza altezza in diagonale che supera Tunc. La reazione del Colbuccaro non si fa attendere e sugli sviluppi di un corner battuto da sinistra arriva lo stacco del difensore centrale Rocco che schiaccia la palla a terra trovando la rete che dimezza lo svantaggio per gli ospiti. La partita si accende e diventa ancor più combattuta. Sono diversi gli interventi arbitrali con gioco spezzettato e nervosismo evidente specie tra i maceratesi. Il Serralta non molla e non si distrae mantenendo calma e compattezza senza peraltro correre rischi. Anche il lunghissimo recupero, ben otto minuti, non cambia le cose e così i gialloblù conquistano una vittoria attesa da tempo e giustamente festeggiata al fischio finale.

FORMAZIONE: Cardorani, Magarelli, Baruni Roland, Rapaccioni (47’st Cambriani), Vissani, Bonifazi, Moretti (27’st Prenga), Lambertucci (36’st Pinkowski), Valenti (23’st Cappellacci), Panzarani, Bernabei (8’st Pelagalli). A disp. Spadoni, Saperdi, Di Bella. All. Rocci.

Roberto Pellegrino