Promozione, ecco il calendario: la Settempeda debutta in casa con l’Elpidiense

Settempeda-Elpidiense Cascinare sabato 7 settembre ore 16.30. Sarà questa la gara di esordio nel campionato di Promozione per i neopromossi biancorossi che dunque debutteranno al Soverchia.

E’ stato definito il calendario del girone B formato da sedici formazioni (sette della quali del maceratese) per otto gare per ognuna delle trenta giornate previste con due soste previste per le festività natalizie (dal 27 dicembre al 4 gennaio) e per la Pasqua proprio in prossimità dell’epilogo del campionato (dal 7 al 27 aprile). Primo rivale dei settempedani sarà dunque una vecchia conoscenza dato che i rossoblù fermani sono stati avversari già in Prima Categoria. Alla seconda e terza giornata due trasferte consecutive: a Grottammare ed a Trodica contro la favorita del campionato. Per il quarto turno si ritorna fra le mura amiche per affrontare il Porto Sant’Elpidio mentre il sabato successivo si andrà a far visita alla Vigor Montecosaro, scontro che riporta alla mente l’avvincente duello dello scorso anno per il salto di categoria. Queste sono le prime cinque partite della Settempeda nel primo mese del torneo. Altri appuntamenti da segnare con circoletto rosso sicuramente quelli contro le maceratesi da considerare come derby e per cui molto attesi e che nel girone di andata saranno quasi tutti in casa: nel sesto turno l’atteso match contro l’Aurora Treia, nel decimo il Corridonia, nel quattordicesimo la Cluentina; fuori casa invece la sfida con il Casette Verdini (tredicesima giornata). Per le altre sfide da annotare la sempre insidiosa partita a Porto San Giorgio (settimo turno), quella contro un’altra favorita come l’Azzurra Colli (al Soverchia turno 12) e infine il viaggio a San Benedetto contro l’Azzurra altra neopromossa e contro cui i biancorossi hanno giocato la finale regionale al termine della passata stagione. La gara che chiuderà il campionato sarà quella in casa contro il Montegiorgio (27 aprile 2025). Diamo anche gli orari delle partite che cambieranno quattro volte: dal 7 settembre al 19 ottobre ore 15.30; dal 26 ottobre all’11 gennaio ore 14.30; dal 18 gennaio al 22 marzo ore 15; dal 29 marzo al 27 aprile ore 16.30.