La Settempeda riparte col turbo: Corridonia battuto con un gol di Broglia

La Settempeda ricomincia il campionato dopo lo stop per il covid nella maniera giusta andando a vincere sul campo del CSKA sfatando così il tabù dell’Enaoli, campo tradizionalmente ostico dove nelle ultime stagioni erano arrivate solo delusioni o, nel migliore dei casi, pareggi. Una prova convincente per una Settempeda concentrata, determinata e con l’atteggiamento giusto, tutte cose che non si potevano dare per scontate tornando a giocare dopo una sosta così lunga, ma i ragazzi di Ruggeri sono riusciti a trovare le energie nervose giuste fugando ogni dubbio. Un avvio di gara molto buono ha portato il gol decisivo (dopo 6 minuti), poi mantenuto fino al termine con autorità e senza correre rischi, gestendo e controllando i rari guizzi dei locali che sono andati a sbattere sul muro granitico eretto da Forresi e Campilia i due centrali autori di una prestazione di livello. Oltre a loro ottimi capitan Broglia (sua la rete della vittoria) e Ulissi (utilissimo tatticamente nel lavoro offensivo), ma tutto il gruppo ha risposto bene mostrando voglia e grinta. Il prossimo turno chiuderà l’andata e la Settempeda sarà di scena in casa contro il Pioraco (sabato 12 ore 15).

La cronaca

Il tredicesimo turno di andata accoglie CSKA Amatori e Settempeda sul sintetico dell’Ex Enaoli. Dopo un mese di stop riparte anche il girone C di Prima Categoria. Si torna dunque a vivere di nuovo calcio giocato dopo tanta attesa e il calendario propone questa sfida fra due squadre vicine in classifica e che puntano a riprendere il cammino con un risultato positivo. Nel CSKA c’è come nuovo tecnico Pagnanini che fa il debutto bis in panchina (torna a due anni di distanza) e schiera i suoi con un 3-4-1-2. Dall’altra parte i biancorossi si presentano con un classico 4-4-2 che è così composto: Caracci fra i pali, Del Medico e Botta terzini, Forresi e Campilia centrali, Sfrappini e Minnucci esterni, Broglia e Rossi mediani, Ulissi e Capenti di punta. Pronti via e la Settempeda è fin da subito dentro la partita. Giungono due corner in pochi secondi. L’inerzia positiva dei biancorossi sfocia nel vantaggio. Capenti si inserisce perfettamente in area trovando un varco centrale e va al tiro ma Giannini in uscita ribatte. La palla rimane lì, giocabile e Broglia è abile e bravo a seguire l’azione tanto da poter mettere comodamente nella porta vuota con un facile piatto destro. Bella soddisfazione per il capitano che torna a timbrare il cartellino dopo molto tempo siglando il primo centro stagionale. La Settempeda prosegue a spingere e Capenti (13’) da sinistra mette in mezzo un invitante pallone che Sfrappini prova a deviare al volo. Ne esce un tiro che Giannini ferma comodamente. Il CSKA si fa vedere al 16’ in occasione del primo corner che porta alla girata di testa di Cervigni che passa non di molto sopra la traversa. Si fa male Minnucci (problema muscolare) e mister Ruggeri fa entrare Panicari. Con il passare dei minuti il ritmo cala e il gioco si fa meno lineare con le imprecisioni che aumentano da ambo le parti. Le azioni scarseggiano così come le occasioni e i tiri in porta. Stessa cosa si vede nella ripresa, se non ancor di meno. Le due formazioni cercano di imbastire qualche trama, specie il CSKA che deve recuperare, ma si vede pochissimo. Tanti errori, tanti fischi arbitrali e diversi errori. Nel taccuino finiscono un paio di tentativi dei locali: al 20’ in mischia Lambertucci stoppa la palla e calcia rasoterra ma sul fondo; al 23’ Amaolo dopo un rimpallo favorevole gira verso Caracci ma troppo debolmente per creare apprensione al numero uno avversario. Il finale di match ricalca quanto visto prima nella frazione e l’ultimo squillo del CSKA è del giovane Pepa, appena entrato, che fa un bel numero sulla linea di fondo a sinistra per poi calciare con forza verso il primo palo dove Caracci fa buona guardia e respinge. Al 45’ break della Settempeda con l’iniziativa del neo entrato Mariselli(fuori Rossi) che si libera e tira dalla distanza chiamando Giannini alla ribattuta con i pugni. I tre minuti di recupero trascorrono senza che nulla accada e la sfida termina con il prezioso successo della Settempeda che vale fiducia e morale per il prosieguo del torneo.

IL TABELLINO

CSKA AMATORI – SETTEMPEDA 0-1

MARCATORI: pt 6’ Broglia

CSKA AMATORI CORRIDONIA: Giannini, Luciani, Paolucci, Moriconi, Lambertucci, Compagnucci, Spaccesi, Foresi (39’ st Pepa), Amaolo, Cervigni (31’ st Ciamarra), Salvucci. A disp. Craciun, Scocco, Gaetani, Nobili, Scalzini, Battista, Baiocco. All. Pagnanini.

SETTEMPEDA: Caracci, Del Medico, Botta, Broglia, Campilia, Forresi, Minnucci (33’ pt Panicari), Rossi (34’ st Mariselli), Ulissi, Capenti (16’ st Farroni), Sfrappini. A disp. Palazzetti, Crescenzi, Menichelli, Falistocco, Orlandani, Pierandrei. All. Ruggeri.

ARBITRO: Pastori di Jesi

NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti: Moriconi, Campilia, Rossi, Del Medico, Lambertucci. Angoli: 4-3 per il CSKA. Recupero: pt 2’, st 3’

Roberto Pellegrino