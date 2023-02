Immediato riscatto della Rhütten San Severino che, dopo lo stop subìto sul parquet della capolista, costringe alla resa (81-66) la giovane truppa del Grottammare che aveva centrato il primo sigillo in campionato qualche giorno prima, nel recupero del match con l’Attila Junior Porto Recanati.

«Non è stato un match agevole – ammette il diesse biancorosso Guido Grillo – perché avevamo Severini ed Ortenzi infortunati (quest’ultimo per un guaio all’arco plantare simile a quello che bloccherà per più di un mese il virtussino Cordinier nella massima serie, ndr) ed anche perché il nostro capitano Cruciani ha dovuto giocare con la maschera protettiva dopo aver subìto un colpo fortuito al setto nasale in allenamento. Pur tuttavia, pur perdendo di misura il quarto d’apertura (18-21) dopo essere tuttavia risaliti parzialmente da un -10, abbiamo rimesso le cose a posto in difesa e, grazie alla nostra maggiore esperienza, siamo riusciti a raddrizzare la partita uscendo vincitori da tutti gli altri tre parziali. Molto utili, nelle rotazioni di coach Sparapassi, giocatori che finora hanno avuto un minutaggio più contenuto come Foglia, che ha garantito un ottimo contributo in difesa ed a rimbalzo. Ora abbiamo un test severo a Matelica».

La Rhütten è chiamata a difendere il terzo posto dall’attacco del Montegranaro ed è quindi obbligata a vincere su un parquet notoriamente avaro di soddisfazioni per i settempedani.

RHÜTTEN SAN SEVERINO – GROTTAMMARE BASKET 81-66

RHÜTTEN: Magnatti 4, Foglia, Buttafuoco, Cruciani 3 (1 tiro da 3 punti), Potenza 24, Uncini 8, Della Rocca 2, Massaccesi 18 (2t. da 3p.), Fucili 12 (1t. da 3p.), Cantani, Strappaveccia 10 (2t. da 3p.). All. Sparapassi

GROTTAMMARE: Verdecchia, Quinzi 6, Di Monte, Obletter 21 (3t. da 3p.), Del Zompo, Acciarri 5, Castorino 12 (2t. da 3p.), Maiorana Liga 2, Veronesi 17 (2t. da 3p.), Bortnikovs 3. All. Roncarolo.

Note: parziali 18-21, 19-8, 20-18, 24-19; progressivi 18-21, 37-29, 57-47, 81-66; usciti per 5 falli Strappaveccia (Rhütten) e Acciarri (Grottammare).

Arbitri: Nisi e Di Donato.

Luca Muscolini