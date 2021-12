Due gol di Ulissi, prima vittoria esterna per la Settempeda

Sfata il tabù esterno la Settempeda che passa sul campo del Villa Musone ottenendo così il primo successo fuori casa (fino ad oggi 4 ko e un pari nelle cinque trasferte giocate). Riesce a dare continuità al proprio cammino la squadra biancorossa che batte con merito i rivali recanatesi e dopo il pari contro il Pollenza incamera tre punti importanti che significano morale, convinzione e passetto in avanti in classifica verso zone più consone. E’ stata la grande giornata di Maicol Ulissi che al debutto in biancorosso parte titolare e firma la doppietta che vale la vittoria dimostrandosi finalizzatore infallibile e già un valore aggiunto per il gruppo biancorosso che da parte sua risponde al meglio con una prova convincente.

Settempeda organizzata, determinata, atteggiamento ideale per una sfida delicata e resa ancor più insidiosa dal terreno in sintetico che nasconde sempre delle insidie. Come accennato tutti hanno dato il necessario contributo, ma meritano una menzione particolare, oltre naturalmente all’ultimo aggregato Ulissi, capitan Broglia, preciso e costante in cabina di regia nelle due fasi, e Panicari, un altro 2003 che sta crescendo tanto e ha disputato un ottimo primo tempo. Locali aggressivi e con un impegno massimale ma qualcosa è mancato in avanti e alla fine c’è stata la resa di fronte ad una Settempeda in giornata e che avrebbe potuto imporsi con un margine maggiore.

La cronaca

Nella lunga trasferta a Villa Musone per la Settempeda l’obiettivo è provare a cambiare marcia fuori casa dove fino ad ora è stato raccolto appena un punto sui 15 disponibili. L’infermeria comincia a svuotarsi (restano fuori Marasca, Marco Rossi, Minnucci e Farroni)e Ruggeri può avere più scelte nel costruire la formazione che per l’occasione è basata ancora sul 4-3-3 e vede come novità Mulinari al centro della difesa (Campilia scala a destra, Latini è al centro e Botta a sinistra), Miconi a centrocampo (confermati Broglia e Del Medico) e il neo acquisto Ulissi al centro del tridente con ai lati i giovani Panicari e Sfrappini. In panchina, fra gli altri, tre opzioni di “lusso” come Rocci, Borioni e Capenti (convocato dopo il lungo stop). Il Villa Musone, con diverse assenze, sceglie un 4-1-4-1. Ulissi dimostra di saper entrare subito in partita e al primo pallone toccato (2’) scaglia un tiro dalla lunga distanza che spiove al centro della porta fra le braccia di Balianelli. Dall’altra parte del campo è Giuliani a provarci dal limite ma il suo rasoterra è di poche pretese. Al 5’ un sinistro rasoterra di panicari esce di poco. Il risultato cambia al 14’. Da destra Panicari imbuca con i tempi giusti per Miconi che dalla parte destra dell’area calcia in corsa con il destro un diagonale che sembra poter entrare ma è il palo a dire di no con la palla che torna in mezzo verso Ulissi che calcia di prima intenzione forte e preciso a mezza altezza gonfiando la rete. Esordio con il botto per il nuovo bomber biancorosso. La risposta dei locali arriva da sinistra con un pallone per Bora che si incunea in area e calcia rasoterra. Caracci è pronto all’intervento. Proteste biancorosse per un fischio arbitrale (positiva comunque la direzione del signor Pignotti) che blocca Panicari quando è a a tu per tu con il portiere che tuttavia para in uscita. Fuorigioco sembrato inesistente. Al 23’ il break ospite è affidato a Panicari che avanza centralmente palla al piede e arrivato nei pressi dell’area lascia partire un sinistro che ha una traiettoria infida che per poco non sorprende Balianelli che proprio all’ultimo va ad alzare sopra la traversa con un provvidenziale colpo di reni. Il raddoppio della Settempeda è nell’aria e giunge al 35’. Ottimo recupero di Broglia sulla propria trequarti con il capitano che riparte palla al piede fino a servire perfettamente a sinistra Ulissi che sfrutta un movimento perfetto e arriva in area per poi piazzare in corsa un interno destro in diagonale che trafigge il portiere avversario. La doppietta del numero 9 sembra poter indirizzare il match decisamente dalla parte ospite e, invece, al 40’ ecco l’episodio che rimette in partita il Villa Musone. Un rinvio di Latini si trasforma in un rimpallo fortuito e casuale che mette in azione Tonuzi (entrato per Camilletti a metà frazione) che si presenta davanti a Caracci superandolo con un preciso rasoterra. Prima dell’intervallo è Broglia ad eseguire un piazzato che Balianelli respinge con i pugni. Un’altra grossa occasione per la Settempeda si registra anche in avvio di ripresa e arriva sugli sviluppi di un corner. Pallone teso sotto porta di Broglia che trova la testa di Miconi che è solissimo ma la sua girata termina sul fondo. Per qualche minuto i locali sembrano trovare ritmo e maggior convinzione tanto che costruiscono due chance: la prima è un colpo di testa di Coppini che Caracci ferma in tuffo; la seconda è una bella girata volante di Giuliani che spedisce il sinistro sulla traversa poi sul prosieguo dell’azione è Miconi ad opporsi davanti alla porta al rasoterra in mischia di un avversario. Nella Settempeda entra Rocci per Panicari (più tardi toccherà a Borioni e Capenti per Miconi e Sfrappini). Al 16’ punizione affidata al piede di Broglia che trova una traiettoria insidiosa diretta sotto la traversa ma Balianelli vola a deviare in angolo compiendo una prodezza. Al 18’ è Mulinari a prendere palla ed a sganciarsi in avanti con passaggio poi verso Ulissi che con un tocco morbido fa viaggiare Rocci che può presentarsi da solo davanti al portiere che in uscita bassa ribatte il destro dell’attaccante. Fallito il gol per chiudere i giochi, la Settempeda capisce che ci sarà da soffrire per tenere il prezioso minimo vantaggio. Al 24’ arriva un giallo per Del Medico poi l’arbitro estrae il rosso verso Campilia (sarebbe la seconda sanzione per il difensore). Decisione che scatena le proteste dei settempedani con l’arbitro che cambia idea ammettendo di aver scambiato un giocatore con un altro. Si resta dunque in parità numerica. La parte conclusiva dell’incontro è combattuta e agonisticamente accesa(non mancano i cartellini e alla fine saranno in totale otto, ma di palle gol non se ne registrano con la Settempeda che tiene gestendo la situazione fino al 95’ quando il fischio finale decreto vittoria e tre punti pesanti.

IL TABELLINO

VILLA MUSONE – SETTEMPEDA 1-2

MARCATORI: pt 14’ e 35’ Ulissi, 40’ Tonuzi

VILLA MUSONE: Balianelli, Guzzini (10’st Traferro), Berrettoni, Coppini (28’st Giampieri), Fiengo, Galvani, De Martino, Giuliani, Camilletti (14’pt Tonuzi), Bora (23’st Leone), Lorenzetti (13’st Ascani). A disp. Cingolani, Piccinini, Sall. All. Paoloni

SETTEMPEDA: Caracci, Latini, Botta, Miconi (23’st Borioni), Campilia, Mulinari, Sfrappini (40’st Capenti), Del Medico, Ulissi, Broglia, Panicari (16’st Rocci). A disp. Palazzetti, Forresi, Gega, Orlandani, Crescenzi, Falistocco. All. Ruggeri

NOTE: ammoniti: Sfrappini, Tonuzi, Bora, Campilia, Botta, De Martino, Del Medico, Borioni. Angoli: 7-2 per la Settempeda. Recupero: pt 1’, st 5’.

Roberto Pellegrino