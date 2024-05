Europee, seggi al “Luzio” (numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 11), all’Itis (numeri 6, 7, 8, 9 e 10) e a Cesolo (numeri 12 e 13)

In vista del voto per le europee, l’Ufficio elettorale del Comune torna a ricordare la geografia dei seggi in città.

Presso l’edificio scolastico dell’Istitutio Tecnico “Divini” di viale Mazzini verranno ospitati i seggi numero 6, 7, 8, 9 e 10.

Gli altri due seggi cittadini, l’1 e l’11, già ospitati – prima del terremoto – nella palestra dell’Istituto tecnico, saranno invece definitivamente ubicati nell’edificio scolastico di piazzale Alessandro Luzio.

Al fine di aggiornare le tessere elettorali, si invitano i cittadini settempedani che risiedono nelle circoscrizioni territoriali di questi due seggi (1 e 11), nei quali ricadono vie del centro storico e di Castello, borgo Fontenuova, viale Eustachio, via Gorgonero, via Virgilio da San Severino e loro vie traverse, a recarsi presso l’Ufficio elettorale del Comune per il ritiro delle nuove tessere aggiornate con la nuova ubicazione di dette sezioni elettorali.

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio elettorale è il seguente:

– martedì, giovedì, venerdì : dalle 10 alle 13

– martedì pomeriggio : dalle 15.30 alle 17.30

Questa l’ubicazione aggiornata dei seggi elettorali di San Severino Marche:

edificio scolastico – piazzale Luzio : seggi 1, 2, 3, 4, 5 e 11

edificio scolastico – viale Mazzini : seggi 6, 7, 8, 9 e 10

edificio scolastico – piazzale Roberto Bianconi (frazione di Cesolo): seggi 12 e 13.