Turismo: Confartigianato crea direttivo interprovinciale, ne fa parte Emanuele Piunti

Nasce in seno a Confartigianato un direttivo interprovinciale di Macerata, Ascoli e Fermo per il turismo. All’unanimità è stato eletto presidente Emanuele Conforti. Ogni componente si dedicherà a un comparto specifico del settore, coprendo così capillarmente le tante sfaccettature del mondo dell’accoglienza. Il referente dei balneari è Stefano Alessandrini, il referente per gli eventi Donato Bevilacqua, quello per l’ospitalità Alessio Bottacchiari; per i bar e i pubblici esercizi, Francesco Cacopardo; il referente per la ristorazione è Piero De Santis, per l’agroalimentare Barbara Mochi, per i bus turistici Filippo Pallotta, per le guide turistiche Lella Palumbi, per le agenzie e i tour operator Emanuele Piunti.

“Da tempo Confartigianato, attraverso iniziative ed eventi, lavora insieme alle aziende del territorio nelle nostre tre province di riferimento per lo sviluppo del settore turistico – spiega Riccardo Golota, responsabile del settore –. Abbiamo così deciso di formalizzare il gruppo, creando un vero e proprio direttivo con un presidente giovane e competente, che ha già avuto esperienze dirigenziali regionali e nazionali. Conforti sarà accompagnato da altri imprenditori che con i propri mestieri contribuiscono all’eccellenza turistica locale e che rappresentano bene la nostra base associativa. Queste professionalità ci permetteranno di essere sempre più associazione di riferimento nel settore, dando voce alle imprese. Il nostro intento è di implementare le attività per il bene di tutto il territorio e delle numerose realtà che lavorano direttamente e indirettamente nel turismo”.

L’artigianato maceratese con vocazione turistica conta 1.601 imprese.