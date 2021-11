Calcio locale e Settempeda tornano in diretta radiofonica

Il calcio dilettantistico provinciale, in particolare la 1^ Categoria, con finestre sulla Seconda, sulla Promozione e sull’Eccellenza, torna a essere raccontato in diretta grazie all’iniziativa di Radio Vela International di Castelraimondo, emittente che può essere ascoltata solo via web. Basta collegarsi al sito della radio www.rvint.it. La trasmissione, infatti, prende il nome di “VelaGoal” e nasce come supplemento sportivo della testata online “Il Settempedano”. Domani – sabato 6 novembre – va in onda la prima puntata, condotta in studio da Riccardo Grasselli ed Ernesto Riccioni: ci si può collegare tramite computer o cellulare.

Seguirà la gara della Settempeda, impegnata in trasferta ad Appignano, il “nostro” Roberto Pellegrino. Inizio ore 14.30.

Ogni lunedì sera, poi, seguirà un programma di approfondimento in cui si parlerà anche di calcio a 5 e si farà il punto sui gironi di 2^ Categoria con Diego Cartechini. Per i risultati live collabora il sito Marche in gol.