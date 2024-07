Basket, tutte le novità in casa Rhutten: Gabriel Cingolani nuovo diesse

Due nuovi arrivi Under, un gradito ritorno e tante riconferme per la Rhütten Basket San Severino del presidente Francesco Ortenzi. «Abbiamo puntato sugli Under, classe 2005, Francesco Corvatta e Diego Bottacchiari – commenta il neo diesse Gabriel Cingolani -, provenienti rispettivamente dalla Svethia Recanati e dalla Vigor Matelica, il primo una guardia-ala ed il secondo guardia. Bottacchiari, ha fatto parte dell’Under 19 matelicese ma è ormai pronto per una formazione maggiore, come Corvatta. Su di loro il già riconfermato coach Samuele Campetella (che quest’anno ha a disposizione una rosa di suo gradimento non essendo arrivato a stagione iniziata, sorte simile lo scorso anno al più noto Luca Banchi della Virtus Bologna che rilevò Sergio Scariolo a roster già allestito, ndr) potrà lavorare con profitto. Vanno ad unirsi agli altri nostri Under Lorenzo Cantani e Riccardo Pettinari. Dopo l’esperienza universitaria dell’Erasmus torna con noi Francesco Uncini (recente Mvp nella sfida valida per il 3° Memorial Giacomo Bonci, ndr), altro esterno di affidamento. Confermato lo zoccolo duro della formazione della passata stagione. A partire da capitan Andrea Cruciani, per proseguire con: Giorgio Severini, Ruggero Ortenzi, la chioccia Alessio Sorci, l’esperto Giacomo Vignati, Riccardo Della Rocca, il pivot Alessandro Potenza ed i giovani Mattia Strappaveccia, Omar Magnatti, Yuri Piermattei, Lorenzo Cantani e Riccardo Pettinari. Siamo felici che resti con noi anche Riccardo Tiranti nonostante fosse stato richiamato dalla… casa madre. Nel salutare e ringraziare per quanto hanno fatto per la nostra maglia Leonardo Fianchini e Filippo Migliarese, sottolineerei la volontà di Magnatti e Strappaveccia, ormai… settempedani acquisiti, perfettamente calatisi nell’ambiente biancorosso, di restare con noi così come l’intendimento del senatore Sorci di far crescere il giovane gruppo per raggiungere la prossima maturità agonistica».

Riguardo allo staff, Thomas Roccetti (miglior cecchino nel citato Memorial Bonci) sarà il vice Campetella, Roberto “Toro” Tortolini (sempre attivissimo anche con la nazionale veterani) consulente tecnico dalla smisurata esperienza, mentre la tenuta atletica sarà competenza di Alessandro Fabbrini, anche lui riconfermato dalla dirigenza. Responsabile per la parte social Matteo Maccari. In attesa del raduno, che avverrà presumibilmente l’ultima settimana di agosto, «noi continuiamo a puntare su gran parte del gruppo di San Severino con scelte mirate per completare il roster – conclude Cingolani – in attesa magari di un lungo che possa farci compiere il salto di qualità. Il sogno per le prossime stagioni è di far ritornare a San Severino i big Vissani, Fucili e Ciampaglia per poter ambire a… qualcosa di più della permanenza in Divisione regionale 1. Ma per ora restiamo con i piedi per terra».

Luca Muscolini